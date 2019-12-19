Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 432-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции"

Принят Государственной Думой 5 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года

Статья 1

Пункт 4 статьи 4110 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 2011, N 48, ст. 6730; 2015, N 48, ст. 6720; 2018, N 32, ст. 5100) изложить в следующей редакции:

"4. Взыскания, предусмотренные статьями 418 и 419 настоящего Федерального закона, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении работником коррупционного правонарушения, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.".

Статья 2

Статью 6 Федерального закона от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года N 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 74; 1999, N 28, ст. 3466; 2001, N 32, ст. 3317; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2005, N 19, ст. 1749; N 30, ст. 3104; 2006, N 29, ст. 3123; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 7, ст. 772; N 20, ст. 2391; 2011, N 1, ст. 16; N 43, ст. 5975; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3439; 2014, N 26, ст. 3397; 2015, N 27, ст. 3987; N 41, ст. 5639; 2019, N 40, ст. 5488) дополнить частью второй3 следующего содержания:

"23. Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы вправе:

а) участвовать на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, участвовать в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации.".

Статья 3

Пункт 4 статьи 293 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3586; 2011, N 48, ст. 6730; 2014, N 52, ст. 7542; 2018, N 32, ст. 5100) изложить в следующей редакции:

"4. Взыскания, предусмотренные статьями 291 и 292 настоящего Федерального закона, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении сотрудником таможенного органа коррупционного правонарушения, не считая времени болезни сотрудника, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.".

Статья 4

Пункт 4 статьи 511 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; 2011, N 48, ст. 6730; 2014, N 52, ст. 7542; 2018, N 32, ст. 5100) изложить в следующей редакции:

"4. Взыскания, предусмотренные подпунктами "д1" и "д2" пункта 1 и подпунктом "е1" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о прохождении военной службы, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении военнослужащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности военнослужащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.".

Статья 5

Часть 7 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2004, N 25, ст. 2484; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 1, ст. 10; N 8, ст. 852; N 31, ст. 3427; 2007, N 10, ст. 1151; N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5430; 2008, N 52, ст. 6229; 2009, N 52, ст. 6441; 2011, N 31, ст. 4703; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7039; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 52, ст. 7542; 2015, N 10, ст. 1393; N 27, ст. 3978; N 45, ст. 6204; 2016, N 1, ст. 66; 2017, N 15, ст. 2139; N 24, ст. 3476; N 31, ст. 4766; 2018, N 17, ст. 2432; N 32, ст. 5100; N 45, ст. 6837; 2019, N 30, ст. 4130) изложить в следующей редакции:

"7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 13, ст. 1186; N 52, ст. 6235; 2010, N 5, ст. 459; 2011, N 48, ст. 6730; 2013, N 19, ст. 2329; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 41, ст. 5639; 2017, N 1, ст. 46; N 15, ст. 2139; N 31, ст. 4766; 2018, N 32, ст. 5100; N 45, ст. 6837) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 17:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном нормативным правовым актом государственного органа;

в) участие на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, являющейся организацией государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, более 50 процентов акций (долей) которой находится в собственности государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой компании, в качестве члена коллегиального органа управления этой организации в порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, определяющими порядок такого участия, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное;

г) вхождение на безвозмездной основе в состав коллегиального органа коммерческой или некоммерческой организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

д) представление на безвозмездной основе интересов Российской Федерации или субъекта Российской Федерации в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Российская Федерация или субъект Российской Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, определяющими порядок осуществления от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в федеральной собственности или собственности субъекта Российской Федерации акциями (долями в уставном капитале);

е) иные случаи, предусмотренные международными договорами Российской Федерации или федеральными законами;";

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;";

2) часть 3 статьи 593 изложить в следующей редакции:

"3. Взыскания, предусмотренные статьями 591 и 592 настоящего Федерального закона, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1152; 2008, N 52, ст. 6235; 2011, N 19, ст. 2709; N 48, ст. 6730; 2014, N 52, ст. 7542; 2016, N 7, ст. 909; 2017, N 15, ст. 2139; N 27, ст. 3929; N 31, ст. 4766; 2018, N 32, ст. 5100; N 45, ст. 6837) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 14:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;";

б) дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;";

2) часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:

"3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.";

3) часть 6 статьи 271 изложить в следующей редакции:

"6. Взыскания, предусмотренные статьями 141, 15 и 27 настоящего Федерального закона, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.".

Статья 8

Внести в статью 121 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 48, ст. 6730; 2013, N 40, ст. 5031; 2014, N 52, ст. 7542; 2015, N 41, ст. 5639; N 45, ст. 6204; N 48, ст. 6720; 2017, N 15, ст. 2139; 2018, N 32, ст. 5100; N 45, ст. 6837; 2019, N 30, ст. 4153) следующие изменения:

1) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, не вправе:

1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления;

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности;

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования и передаются по акту в соответствующий государственный или муниципальный орган. Лицо, замещавшее государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций;

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренностям государственных органов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие им известными в связи с выполнением служебных обязанностей.";

2) дополнить частью 32 следующего содержания:

"32. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, не вправе участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:

1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Президента Российской Федерации в порядке, установленном Президентом Российской Федерации;

3) участие на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

4) представление на безвозмездной основе интересов Российской Федерации в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Российская Федерация, в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, определяющими порядок осуществления от имени Российской Федерации полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в федеральной собственности акциями (долями участия в уставном капитале);

5) иные случаи, предусмотренные международными договорами или федеральными законами.";

3) дополнить частью 33 следующего содержания:

"33. Депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, если федеральными законами не установлено иное, не вправе участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:

1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

3) представление на безвозмездной основе интересов субъекта Российской Федерации в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является субъект Российской Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, определяющими порядок осуществления от имени субъекта Российской Федерации полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в собственности субъекта Российской Федерации акциями (долями участия в уставном капитале);

4) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.";

4) дополнить частью 34 следующего содержания:

"34. Лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации (за исключением депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации), если федеральными законами не установлено иное, не вправе участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:

1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

3) вхождение на безвозмездной основе в состав коллегиального органа коммерческой или некоммерческой организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

4) представление на безвозмездной основе интересов субъекта Российской Федерации в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является субъект Российской Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, определяющими порядок осуществления от имени субъекта Российской Федерации полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в собственности субъекта Российской Федерации акциями (долями участия в уставном капитале);

5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.";

5) дополнить частью 35 следующего содержания:

"35. Лица, замещающие муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, если федеральными законами не установлено иное, не вправе участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:

1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

3) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

4) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами.".

Статья 9

Часть 4 статьи 303 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; N 48, ст. 6730; 2014, N 52, ст. 7542; 2018, N 32, ст. 5100) изложить в следующей редакции:

"4. Взыскания, предусмотренные статьями 301 и 302 настоящего Федерального закона, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении сотрудником Следственного комитета коррупционного правонарушения, не считая времени болезни сотрудника, пребывания его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.".

Статья 10

Часть 5 статьи 511 Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020; 2014, N 52, ст. 7542; 2018, N 32, ст. 5100) изложить в следующей редакции:

"5. Взыскания, предусмотренные статьями 501 и 821 настоящего Федерального закона, налагаются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении сотрудником органов внутренних дел коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности сотрудника, нахождения его в отпуске или командировке, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.".

Статья 11

Часть 5 статьи 52 Федерального закона от 23 мая 2016 года N 141-ФЗ "О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 22, ст. 3089; 2018, N 32, ст. 5100) изложить в следующей редакции:

"5. Взыскания, предусмотренные статьями 50 и 84 настоящего Федерального закона, налагаются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении сотрудником федеральной противопожарной службы коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности сотрудника, нахождения его в отпуске или командировке, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.".

Статья 12

Часть 5 статьи 53 Федерального закона от 19 июля 2018 года N 197-ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 30, ст. 4532) изложить в следующей редакции:

"5. Взыскания, предусмотренные статьями 51 и 85 настоящего Федерального закона, налагаются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении сотрудником коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности сотрудника, нахождения его в отпуске или командировке, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.".

Президент Российской Федерации В. Путин