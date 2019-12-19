ГА ООН призвала США устранить визовые проблемы дипломатов РФ

Прекратить невыдачу или задержку виз дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим на мероприятия всемирной организации - с таким призывом обратилась к США Генеральная Ассамблея ООН.

"[Генассамблея] рассчитывает, что страна пребывания будет оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно, чтобы лица, направленные на работу в составе постоянного представительства или набранные для работы в секретариате, могли максимально быстро приступить к исполнению своих обязанностей, а представители государств-членов - приезжать в Нью-Йорк по официальным делам ООН", - цитирует ТАСС документ, подготовленный представителями Болгарии, Канады, Кипра, Коста-Рики и Кот- д'Ивуар.

Невыдача въездных виз вызывает в ООН "серьезную озабоченность". Напомним, что в последние месяцы целый ряд российских дипломатов сталкивался с проблемами при оформлении виз в США. Неоднократно вопрос об этом поднимал глава российского МИД Сергей Лавров.