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17.12.2019 13:09
Рубрика: Власть

Косачеву вновь не выдали визу в США для участия в ГА ООН

Текст: Галина Мисливская
Посольство США в очередной раз не ответило на визовый запрос главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева. Об этом сам сенатор рассказал во вторник на пресс-конференции.
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

"Российская сторона еще раз запросила визу для члена официальной делегации Косачева Константина Иосифовича. Повторный запрос был направлен в адрес посольства США 8 ноября этого года", - приводит его слова ТАСС.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"По состоянию на сегодня, посольство США не ответило на этот визовый запрос. Это означает, что уже второй раз мне, как члену официальной делегации РФ на сессии Генассамблеи ООН, будет отказано в визе. А значит, будет отказано в возможности участвовать в работе Генеральной ассамблеи ООН на территории США", - заявил парламентарий.

Ранее глава комитета СФ рассказал журналистам, что его паспорт "уже более четырех месяцев находится в посольстве США, и чем эта история закончится, совершенно непонятно".

Напомним, аналогичная ситуация с визами имела место в сентябре. Константин Косачев, его думский коллега Леонид Слуцкий и несколько сотрудников МИДа не смогли принять участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, поскольку власти США не выдали им въездные документы. Поездка была запланирована на 24-30 сентября.

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