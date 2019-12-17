Косачеву вновь не выдали визу в США для участия в ГА ООН

Посольство США в очередной раз не ответило на визовый запрос главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева. Об этом сам сенатор рассказал во вторник на пресс-конференции.

"Российская сторона еще раз запросила визу для члена официальной делегации Косачева Константина Иосифовича. Повторный запрос был направлен в адрес посольства США 8 ноября этого года", - приводит его слова ТАСС.

"По состоянию на сегодня, посольство США не ответило на этот визовый запрос. Это означает, что уже второй раз мне, как члену официальной делегации РФ на сессии Генассамблеи ООН, будет отказано в визе. А значит, будет отказано в возможности участвовать в работе Генеральной ассамблеи ООН на территории США", - заявил парламентарий.

Ранее глава комитета СФ рассказал журналистам, что его паспорт "уже более четырех месяцев находится в посольстве США, и чем эта история закончится, совершенно непонятно".

Напомним, аналогичная ситуация с визами имела место в сентябре. Константин Косачев, его думский коллега Леонид Слуцкий и несколько сотрудников МИДа не смогли принять участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, поскольку власти США не выдали им въездные документы. Поездка была запланирована на 24-30 сентября.