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19.12.2019 10:02
Рубрика: Легковые авто

Golf и "китайцы" получили максимальный рейтинг безопасности

Текст: Михаил Азнавуров

В комплексных испытаниях на безопасность по программе EuroNCAP новый Volkswagen Golf VIII получил ожидаемо максимальный рейтинг, но не без изъянов. А максимальный рейтинг китайских кроссоверов MG стал сюрпризом.

Удар другим автомобилем в левый бок не выдержал замок левой задней двери "Гольфа" - и она раскрылась. Это несет дополнительные риски для заднего пассажира. В остальном Golf в диапазоне погрешности измерений повторил результаты Skoda Scala и Octavia.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Его крепкая силовая структура сохраняет достаточную целостность при фронтальных и боковых ударах. Он одинаково хорошо защищает обитателей салона любой комплекции на каждом из мест, при условии использования ремней безопасности и сертифицированных удерживающих устройств для пассажиров-детей.

По безопасности пешеходов у Golf абсолютно такая же карта амортизирующих зон фронтальной стороны, что у Scala - с мягкими капотом и бампером и жесткими передними стойками крыши. У Golf очень эффективная ассистирующая электроника, как системы оповещения, так и автономного движения в потоке. Функции аварийного торможения не удается избежать наезда на пешехода или велосипедиста только в действительно сложных условиях. В итоге Golf, как и все другие модели на платформе MQB II, удостоился максимальных пяти звезд за безопасность.

Первым китайским электромобилем с максимальным рейтингом в пять звезд стал MG ZS EV. Испытанная в 2017 году версия этого субкомпактного кроссовера с бензиновым мотором получила всего три звезды. Кроме того, что электромобиль оборудован расширенным перечнем современных электронных ассистентов, китайцы явно провели умелую работу над ошибками. Новая конструкция подголовников теперь прекрасно страхует от травм шеи. Значительно улучшена безопасность пассажиров-детей.

У бензинового MG HS также пять звезд, полученные в том числе за хорошо настроенные системы активной безопасности.

Высшего рейтинга также удостоились Audi Q8, новый Nissan Juke и субкомпактный кроссовер Ford Puma.

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