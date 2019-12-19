Госдума: Для поправки про президентские сроки референдум не нужен

В Госдуме прокомментировали заявление президента Владимира Путина о том, что в Конституции о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд". Для внесения поправок не требуется проводить референдум, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее президент высказал мнение об этом на большой пресс-конференции. В настоящее время в Основном законе говорится, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков подряд". Владимир Путин сказал, что не возражает против того, чтобы убрать последнее слово из этого определения.

- С точки зрения процедуры не требуется референдум, - отметил Крашенинников, которого цитирует РИА Новости. Он призвал все же не торопиться с решением и обсудить все тщательно: "Это все-таки Конституция, Основной закон".

Если есть готовность общества, то негативных последствий не будет, сказал парламентарий.

Дискуссию он считает возможным начать в следующем году.

То же самое относится и к возможности внесения поправок в другие главы Конституции - в том числе те, которые касаются усиления роли парламента (эта тема также поднималась на пресс-конференции). Об этом, считает глава комитета, "надо дискутировать".

Любое изменение полномочий президента в Конституции должно инициироваться после тщательного общественного обсуждения на самых разных площадках, согласен вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, возглавляющий думских "единороссов".

Обсуждение должно происходить с моделированием всех возможных последствий, изучения современного опыта разных стран, а главное - с учетом опыта и традиций нашей страны, сказал депутат журналистам.

Он также напомнил слова президента о том, что принимать новую Конституцию не следует, а основные принципы незыблемы.