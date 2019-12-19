Стенограмма: Большая пресс-конференция Владимира Путина

В.Путин: Добрый день!

Мы с вами проводим ставшую регулярной встречу в конце года, для того чтобы посмотреть, как этот год закончился, как прошёл, каких результатов мы добились, что не удалось сделать, может быть, пока и почему.

Не буду с длинными речами выступать в начале. Так понимаю, что желающих задать вопрос очень много, и в ходе нашей сегодняшней дискуссии, в ходе сегодняшней встречи я постараюсь воспользоваться вашими вопросами и показать, что и как у нас происходит в стране.

Вам спасибо большое за живой интерес к встречам подобного рода. Давайте начнём.

Пожалуйста.

Д.Песков: Спасибо, Владимир Владимирович.

У нас уже сложилась традиция, мы даём право начинать пресс-конференцию "старожилам" президентского пула, которые уже больше многих-многих лет с Владимиром Владимировичем, освещают всю его работу. Я продолжаю эту традицию.

"Маяк", Валерий Санфиров. Пожалуйста, дайте микрофон.

В.Санфиров: Здравствуйте, Владимир Владимирович!

Валерий Санфиров, радиостанция "Маяк".

Хотел одно спросить, но сегодня послушал прогноз погоды, сказали, что снега не будет до конца декабря. Сразу подумал: с какого антуража Вы будете записывать новогоднее обращение.

Но я не про елочку хотел спросить, а про климатические изменения. Все об этом говорят, но, похоже, никто не знает, что с этим делать. Чем это чревато - Ваше личное мнение на этот счет? Какой ущерб для России могут нанести эти климатические изменения?

И еще. В этом году, если не ошибаюсь, Россия присоединилась к Парижским соглашениям (Правительство приняло соответствующее постановление), и согласно им до 2030 года сокращение вредных выбросов должно составить от нашей страны 25-30 процентов.

Но Вы на конференции ВТБ "Россия зовет!" - совсем недавно она была - сказали, что к этому же периоду сокращение составит до 60 процентов. Мне вот интересно, Вы впервые ошиблись или имели что-то особенное [в виду]?

Спасибо.

В.Путин: Поймал. Уел.

Действительно, Россия присоединилась к Парижскому соглашению. Собственно говоря, мы заявили об этом еще раньше, но в этом году это все конституировано в решение в рамках соответствующего постановления Правительства. И там действительно записана цифра 25-30 процентов от базового периода, за который принят 1990 год. Собственно говоря, так практически все страны делают, в том числе ЕС: они приравнивают начало своей работы к 1990 году, вернее отсчет делают с этой даты.

Но если… Как мне вывернуться-то из того, что Вы сейчас спросили… Если за 100 процентов взять, минус 30 процентов, это как раз и останется всего 70, а если иметь в виду поглощающую способность наших лесов, то, может, будет и 60. Это то, что останется. Будем считать, что я это имел в виду. Это первое.

Второе. Россия не относится к числу самых первых, самых крупных эмитентов выбросов в атмосферу. На первом месте, по данным ООН, - есть разные подсчеты разных организаций, но по данным ООН первые места занимают Соединенные Штаты Америки и Китайская Народная Республика - по 16 процентов они эмитируют от общий выбросов, затем ЕС - 11 процентов, потом Россия - 6, потом Индия - 5.

Как вы знаете, в Парижском соглашении поставлена задача не допустить роста температуры на 1,5 процента. Удастся нам это сделать всем вместе или нет - я не знаю, потому что никто не знает на самом деле причин изменения глобального, во всяком случае, изменения климата.

Ведь мы знаем, что в истории нашей Земли были такие периоды, когда было и потепление, и похолодание, и это может зависеть от глобальных процессов во Вселенной. Небольшой наклон оси вращения Земли и ее орбиты вокруг Солнца могут приводить и приводили уже в истории нашей планеты к очень таким серьезным изменениям климата на Земле, колоссальным, которые имели такие драматические последствия - хорошие или плохие, но они были драматическими.

И сейчас тоже. Посчитать, как современное человечество влияет на изменения глобального климата, очень сложно, если вообще возможно. Но не делать ничего тоже нельзя, я в этом согласен со своими коллегами. Поэтому во всяком случае мы должны предпринять максимальные усилия для того, чтобы климат драматически не менялся.

Что касается нашей страны, то для нас этот процесс очень серьезным является. Темпы роста температур у нас выше, чем в среднем на планете, в 2,5 раза. У нас, как вы знаете, страна северная, 70 процентов нашей территории находится в северных широтах, у нас есть целые города за Полярным кругом, которые построены на Вечной мерзлоте. Если она начнет таять, вы представляете, какие последствия здесь могут для нас возникнуть. Очень серьёзные.

Кроме того, где-то становится, может быть, теплее, вот как сейчас в Москве рекорды очередные мы устанавливаем по температурам, но это может привести к опустыниванию некоторых территорий, и нас это касается напрямую.

Изменения климата проявляются в том числе и в росте количества различных природных катаклизмов: пожаров, наводнений и так далее. Это тоже все нас касается напрямую. Поэтому мы делали это, будем делать, будем предпринимать усилия имею в виду по тому, чтобы минимизировать последствия от этих изменений.

Д.Песков: Продолжаем. Регионы. "15 лет Камчатка без вопроса" - я вижу.

Камчатка.

А.Островская: Здравствуйте, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Дмитрий Сергеевич.

Действительно, Камчатке не давали слово более десяти лет. Как известно, жителям Камчатки, чтобы добраться до большой земли, нужно купить билет на самолёт, и, к сожалению, не всем это доступно. Да, существует прекрасная программа плоских тарифов от "Аэрофлота", президентская программа субсидирования билетов для молодёжи, пенсионеров и многодетных семей. Но, к сожалению, их очень быстро раскупают. Они далеко не всем достаются. И сейчас ещё "Аэрофлот" заявил о том, что не исключает возможности того, что программа плоских тарифов вовсе уйдёт в историю. И тогда многие камчатцы вообще окажутся запертыми на своём полуострове.

Скажите, пожалуйста, каким Вы видите решение этой проблемы.

И ещё маленький подвопрос. Владимир Владимирович, Вы очень давно не приезжали на Камчатку с официальным визитом. Не связано ли это с недоступностью авиабилетов на Камчатку?

В.Путин: Это не связано с дороговизной билетов на Камчатку, потому что я как раз попадаю в льготную категорию. Обратите на это внимание. (Смех в зале.) Но дело даже и не в этом, а в том, что просто пока не складывалось.

Вопросов, конечно, там острых много. Но мои поездки не называются официальными визитами. С официальными визитами я езжу за границу. А здесь у меня рабочая поездка. Это не значит, что Камчатка выпадает из поля нашего зрения, моего, Правительства. Мы всегда занимаемся Камчаткой. Это очень важный для нас регион и с экономической, и с социальной, и с военной точки зрения, потому что, как известно, там находится одна из баз наших стратегических подводных ракетоносцев. Поэтому мы занимаемся и будем этим заниматься на Камчатке.

Но что касается билетов, плоских тарифов - никто их не собирается отменять. "Аэрофлот" просто немножко нагнетает, выдавливая из Правительства деньги на организацию этих полётов. Мы будем это делать и дальше. Больше того, эта программа, как вы знаете, расширяется, не только за счёт Дальнего Востока, но и за счёт других регионов. И это тоже мы будем делать.

Но в целом, конечно, нам просто чего нужно добиваться? Роста доходов граждан, которые - мы об этом ещё поговорим - у нас растут очень медленно, это первое, и снижения издержек при перевозке. Таким образом нужно будет снижать и тарифы на проезд, стоимость билетов. Но эти программы будут продолжаться. Пока глобальных изменений не наступило, будем продолжать эти программы.

В рамках самого "Аэрофлота" есть ещё резервы, уверяю вас. И мы с Министром транспорта, с вице-премьером, который это курирует, с руководством "Аэрофлота" тоже об этом говорим.

В.Смирнов: Петербург заваливает мусором Ленобласть.

Д.Песков: Так, давайте мы будем… Вот как мы договорились…

В.Путин: Мы и к Петербургу, и к мусору, и к другим острым проблемам.

Д.Песков: Послушайте, если мы будем кричать… Вы проявляете неуважение ко всем остальным.

В.Путин: Давайте мы так сделаем. Вот это сделаем как исключение, ваш вопрос. Ладно? Но, пожалуйста, больше так не делайте, иначе у нас начнётся такой восточный базар и никакого диалога не выйдет.

Давайте про мусор.

В.Смирнов: Виктор Смирнов, 47news. Наше издание пишет про Ленинградскую область.

Как Вы, конечно же, знаете, в России стартовала "мусорная реформа". Во всех регионах, кроме Москвы, Севастополя и Санкт-Петербурга, - им дали отсрочку до 2022 года. Ну, то есть когда сможете, тогда и зайдёте.

Но что касается Петербурга и Ленобласти, в Ленобласти уже "мусорная реформа" стартовала. Получилось так, что весь мусор мегаполиса, практически весь, уезжает в Ленинградскую область. Там уже работа идёт, но идёт рассинхронизация. То есть два региона, которые друг от друга полностью зависят в этом плане, то есть логистика вся страдает, непонятно, какие машины едут.

И у жителей Ленобласти возникает резонный вопрос, а почему - причём очень много нелегальных машин, - почему под моими окнами растут свалки, а мусор явно везётся из города. То есть можно ли как-то… И всё по закону, всё по процедуре. Можно ли как-то законодательно поторопить Петербург?

В.Путин: Можно и поторопить законодательно. Но вопрос даже не в этом, вопрос в том, чтобы вёлся прямой диалог с людьми на этот счёт. Люди должны знать, что поступает, откуда поступает, на каком основании поступает и в каком виде это будет дальше развиваться. Ведь вы смотрите, у нас…

Садитесь, пожалуйста.

В.Смирнов: Просьбу можно?

В.Путин: Просьбу? Хорошо. Я ещё не ответил на вопрос. Давайте просьбу. Хорошо.

В.Смирнов: Извините. А можно после пресс-конференции интервью на десять минут, пока Вы до машины идёте?

В.Путин: Это можно сделать. Но Вы не дослушали ответ. Рано спасибо говорить. Время после пресс-конференции - имеется в виду в течение этого года либо в течение следующего года. Мы пока с вами не определились, но в принципе это возможно.

Теперь по поводу всё-таки мусора. Ведь эта цифра хорошо известна: мы генерируем в год по стране 70 миллионов тонн бытовых отходов. 70 миллионов тонн! Вы представляете? Огромное количество.

И такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в Советском Союзе и в новой России никогда не было, мы создаём её с нуля. И здесь, конечно, основные решения в целом приняты: создан федеральный оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов, принята схема территориального планирования по решению этого вопроса.

Но чего, мне кажется, не хватает - точно совершенно не хватает прямого общения с гражданами. Нужно им показывать, что будет, как будет развиваться, где будет перерабатываться и где будут захораниваться пока эти отходы.

И конечно, мы должны точно совершенно избавиться от всяких серых схем и криминалов. Здесь нужно наводить элементарный порядок. Люди, конечно, возмущаются - я вот воспользуюсь Вашим вопросом - и ростом тарифов. Не было никогда отдельной строчки по бытовым отходам, теперь она появилась и сразу многократно выросла. Это нужно объяснять.

Для того чтобы объяснить, откуда взялись эти цифры, нужно, чтобы это всё было прозрачно, понятно, кто и за что платит. В сельской местности взяли, вдули многократно эти тарифы за вывоз мусора, когда в сельской местности, как правило, никуда не выносили, в соседний лес всё вываливали. Но это же тоже непорядок.

Потом увозить надо куда-то - за это тоже надо заплатить. Это должно быть прозрачно, людям должно быть понятно, за что они платят, - в этом, мне кажется, главная проблема.

Может быть, кстати говоря, в Ленинграде и в Ленинградской области такая же ситуация. Почему из Петербурга возят в Ленинградскую область? Хорошо, будут вывозить куда-нибудь к Северному Ледовитому океану, тогда тариф ещё раз в 10 увеличится.

Ведь Ленинградская область и город Петербург, когда-то Ленинград, - это единый экономический район. И в своё время, в советское, и руководилось, по сути, из одного органа - из обкома КПСС.

Теперь, когда у нас произошло такое разделение, интересы, конечно, у этого единого как бы региона по субъектам Федерации немножко разные. Но для того, чтобы люди…

Кстати говоря, многие из Ленинградской области, так же как и из Московской, работают в Петербурге, и они там генерируют эти отходы, в Петербурге, в этом всё дело, а потом вывозят туда, где они живут, условно говоря. Прозрачно нужно делать весь этот процесс, и, мне кажется, ситуация может и должна поменяться.

Но, кроме всего прочего, нам нужно развивать отрасль с точки зрения строительства предприятий. Они уже строятся. Количество предприятий должно быть увеличено по переработке этих отходов. И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб и будет ли ущерб для окружающей среды и создадут ли они какие-то проблемы для людей, которые будут проживать рядом с этими предприятиями.

Ведь в крупных мировых мегаполисах, скажем, в Токио, там перерабатывающие предприятия прямо в черте города находятся. Не дымят, извините за моветон, не воняют, людям жизнь не портят и экологию не разрушают. Если мы будем использовать новейшие технологии, а именно так мы и собираемся делать, то тогда никаких проблем не должно возникнуть, не будет возникать.

Только нужно делать всё так, как договорились, а для этого нужен общественный контроль, для этого нужны общественные организации. Я уже разговаривал с руководством Общероссийского единого фронта и прошу их ещё раз уделить этому особое внимание. Вот если всем миром будем решать эту задачу, мы её решим.

Продолжение следует.

Источник: www.kremlin.ru