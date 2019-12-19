Новости

В Краснодаре ждут вторую девочку из США с "маской Бэтмена" 12:56
В Жуковском сел самолет с одним отказавшим двигателем 12:36
Узбекистан стал страной года по версии The Economist 12:32
Зураб Церетели провел мастер-класс для детей военнослужащих Росгвардии 12:31
На Дону водитель расстрелял инспектора ГИБДД из новогоднего салюта 12:27
Обвиняемого во взятке экс-главу Удмуртии экстренно госпитализировали 12:24
Володин встретился с членами палаты лордов Великобритании 12:23
Московский зоопарк 31 декабря изменит режим работы 12:22
Сильный ветер повалил остановки в Твери и обесточил еще два города 12:22
Лукашенко обсудил с Совбезом новый план обороны Беларуси 12:18
В Пскове преподаватель вуза убил женщину и закопал ее в лесу 12:13
Ямалец насмерть забил брата молотком из-за детских обид 12:13
На Ставрополье из-за пожара на рынке эвакуировали 80 человек 12:12
Более 900 мероприятий прошло в Приангарье в Год театра 12:08
Chery рассказала о новинках для России в 2020 году 12:08
Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина 12:07
Сбербанк приобрел 36% в совладельце Mail.ru Group 12:05
Медведев утвердил объемы размещения государственных ценных бумаг 12:03
В Уфе полицейского осудили за пытки 17-летней девушки 11:55
Житель Ростова проведет 18 лет в тюрьме за онлайн-продажу наркотиков 11:53
В Ростовской области восемь человек отравились роллами 11:47
Видео: Джон Уик дерется световым мечом из "Звездных войн" 11:42
Шторм оставил без света Новгородскую область 11:41
В Ростове ВАЗ столкнулся со школьным автобусом после выезда на встречку 11:38
В Петербурге побит полувековой температурный рекорд 11:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Какие новые профессии появятся в будущем
Какие новые профессии появятся в будущем
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
19.12.2019 12:07
Рубрика: Власть

Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина

Текст: Илья Максимов, Дмитрий Сосновский
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в рамках большой пресс-конференции.

Мероприятие проходит в Москве, в Центре международной торговли. Прямую трансляцию ведут несколько телеканалов и радиостанций.

На большую пресс-конференцию президента аккредитованы почти 1 900 журналистов. Это очередной рекорд.

С каждым годом формат пользуется все большей популярностью. И хотя вопросы могут быть любые, определенный набор тем уже понятен. Из внутренней повестки это, очевидно, социалка. Можно ожидать, что журналисты спросят президента о ситуации в здравоохранении, уровне доходов, борьбе с коррупцией, восстановлении ряда регионов после паводков, а также по ипотеке и мерам поддержки семей с детьми.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина

Всего на счету у Владимира Путина уже четырнадцать таких встреч с прессой. Продолжительность пресс-конференций всегда определяет сам глава государства. Если в 2001 году он за полтора часа ответил на 22 вопроса, то в 2008 президент установил рекорд продолжительности общения с прессой - 4 часа 40 минут, в течение которых он ответил на вопросы 78 журналистов. В прошлом году глава государства общался с журналистами три часа сорок пять минут.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.

Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Внешняя политика Пресс-конференция Владимира Путина 2019 года Онлайн-трансляции

Главное сегодня

Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина
В Госдуме ответили на угрозы санкций против подрядчика "Северного потока-2"
Косачев: Процедура импичмента Трампа стала самоцелью для демократов
В ЕАО при эвакуации "заминированного" детсада погибла воспитательница
Украина назвала желающие присоединиться к "нормандскому формату" страны