Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в рамках большой пресс-конференции.

Мероприятие проходит в Москве, в Центре международной торговли. Прямую трансляцию ведут несколько телеканалов и радиостанций.

На большую пресс-конференцию президента аккредитованы почти 1 900 журналистов. Это очередной рекорд.

С каждым годом формат пользуется все большей популярностью. И хотя вопросы могут быть любые, определенный набор тем уже понятен. Из внутренней повестки это, очевидно, социалка. Можно ожидать, что журналисты спросят президента о ситуации в здравоохранении, уровне доходов, борьбе с коррупцией, восстановлении ряда регионов после паводков, а также по ипотеке и мерам поддержки семей с детьми.

Всего на счету у Владимира Путина уже четырнадцать таких встреч с прессой. Продолжительность пресс-конференций всегда определяет сам глава государства. Если в 2001 году он за полтора часа ответил на 22 вопроса, то в 2008 президент установил рекорд продолжительности общения с прессой - 4 часа 40 минут, в течение которых он ответил на вопросы 78 журналистов. В прошлом году глава государства общался с журналистами три часа сорок пять минут.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.