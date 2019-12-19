Как вырастут пенсии в 2020 году

В 2020 году пенсии будут индексировать так, чтобы опередить инфляцию, - это отражено в бюджете Пенсионного фонда России. По просьбе "РГ - Недели" в ПФР уточнили, кому и какая прибавка положена.