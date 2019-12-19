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19.12.2019 11:43
Рубрика: Экономика

Доллар подорожает в результате импичмента Дональду Трампу

Текст: Георгий Панин
Ситуация с импичментом может помешать Дональду Трампу выиграть президентские выборы в 2020 году. Демократы будут всячески дискредитировать действующего президента США в глазах избирателей и препятствовать переизбранию на второй срок.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Такое мнение "Российской газете" высказал Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж "БКС Брокер", после того как Палата представителей Конгресса США утвердила обвинение в рамках процедуры импичмента Дональду Трампу.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"В дальнейшем необходимо чтобы 2/3 сенаторов (67 голосов) проголосовало за импичмент, тогда он будет принят. Но у оппонентов всего 47 голосов, поэтому вероятность пока низкая. В истории США президента, формально, ни разу не доводили до импичмента: Джонсона и Клинтона оправдал Сенат, а Никсон сам ушел в отставку", - рассказывает эксперт.

Пока реакция у валютного рынка нейтральная. Но любой скачок напряжения будет усиливать американскую валюту, так как инвесторы начнут уходить в защитные активы. Теперь под вопросом вторая фаза торговой сделки США и Китая, ведь китайская сторона не захочет вести переговоры с человеком, чей авторитет власти поставлен под сомнение. Заморозка переговоров может снова вызвать негативный эффект на мировые финансовые рынки и повлиять на рост мировой экономики.

Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
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"Сложно предсказать поведение российского рубля в случае импичмента, он в любом случае он ослабит рубль. Вопрос насколько сильным будет снижение, можно ожидать выхода на 67-70 рублей. В случае оправдания сенатом, вернется позитив на рынки и спрос на рисковые активы, что окажет поддержку российской валюте. Тем не менее, текущий уровень в 62-62,5 рубля за доллар выглядит вполне справедливым", - заключил Вячеслав Абрамов.

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