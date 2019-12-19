Доллар подорожает в результате импичмента Дональду Трампу

Такое мнение "Российской газете" высказал Вячеслав Абрамов, директор офиса продаж "БКС Брокер", после того как Палата представителей Конгресса США утвердила обвинение в рамках процедуры импичмента Дональду Трампу.

"В дальнейшем необходимо чтобы 2/3 сенаторов (67 голосов) проголосовало за импичмент, тогда он будет принят. Но у оппонентов всего 47 голосов, поэтому вероятность пока низкая. В истории США президента, формально, ни разу не доводили до импичмента: Джонсона и Клинтона оправдал Сенат, а Никсон сам ушел в отставку", - рассказывает эксперт.

Пока реакция у валютного рынка нейтральная. Но любой скачок напряжения будет усиливать американскую валюту, так как инвесторы начнут уходить в защитные активы. Теперь под вопросом вторая фаза торговой сделки США и Китая, ведь китайская сторона не захочет вести переговоры с человеком, чей авторитет власти поставлен под сомнение. Заморозка переговоров может снова вызвать негативный эффект на мировые финансовые рынки и повлиять на рост мировой экономики.

"Сложно предсказать поведение российского рубля в случае импичмента, он в любом случае он ослабит рубль. Вопрос насколько сильным будет снижение, можно ожидать выхода на 67-70 рублей. В случае оправдания сенатом, вернется позитив на рынки и спрос на рисковые активы, что окажет поддержку российской валюте. Тем не менее, текущий уровень в 62-62,5 рубля за доллар выглядит вполне справедливым", - заключил Вячеслав Абрамов.