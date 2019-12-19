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19.12.2019 15:34
Рубрика: Культура

Канал Mezzo покажет два классических спектакля Большого театра

Текст: Северьян Цагарейшвили

Французский музыкальный телеканал Mezzo посвятил декабрь 2019 года русской классике. Среди спектаклей, которые запланированы на этот месяц, - две постановки Большого театра.

Фото: Дамир Юсупов/ Большой театр России
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Mezzo - один из крупнейших мировых телеканалов, посвященных классической музыке: на него подписано более 60 миллионов человек в 80 странах мира. Декабрь 2019 года объявлен месяцем русской музыки. "Россия для нас очень важна, она занимает значительное место в мировой культуре, - сказала Беренис Дежуани, генеральный директор медиа-группы Les Echos, владеющей каналами Mezzo и Mezzo HD. - Необходимо сказать, что русские композиторы, постановщики и хореографы всегда были лидерами в мировом искусстве и создавали настоящие шедевры".

Русский классический репертуар, который будет представлен на Mezzo в декабре, удивительно разнообразен. Это в первую очередь оперная музыка - шедевры Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского, Бородина, Прокофьева и Шостаковича. Любителей классического танца ждут шесть балетов, в том числе "Лебединое озеро" и "Спящая красавица" Чайковского и "Ромео и Джульетта" Прокофьева, а поклонников инструментальной музыки - больше десяти симфонических и камерных концертов.

В оперной программе - постановки Мариинского театра, Национальной оперы Украины, Парижской Оперы, театра Де Ла Монэ в Брюсселе, а также два классических спектакля Большого театра: "Царская невеста" в версии Юлии Певзнер по мотивам сценографии Федора Федоровского 1955 года и "Борис Годунов" в исторической постановке Леонида Баратова 1948 года. Обеими операми дирижирует музыкальный руководитель и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев. "Канал Mezzo отличает высокопрофессиональный подход ко всем проектам, - сказал он. - Они не просто транслируют спектакли, а с огромным уважением относятся к русской музыке, глубоко чувствуют ее".

Сотрудничество Большого театра с телеканалом Mezzo - важный многолетний проект. "Мы обмениваемся идеями насчет того, что можно было бы сделать в 2020-2021 годах, - рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин. - Планы у нас очень интересные". Среди уже известных проектов на следующий сезон - обширная программа, посвященная 180-летию Чайковского.

Справка "РГ"

Прямая трансляция "Бориса Годунова" Мусоргского из Большого театра состоится на телеканале Mezzo 19 декабря.

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