КНДР осудила резолюцию ГА ООН по правам человека

Постоянный представитель КНДР при Организации Объединенных Наций Ким Сон раскритиковал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Северной Корее. По его словам, документ не имеет ничего общего с подлинным содействием и защитой прав человека.

Резолюция "является продуктом политических заговоров враждебных сил, которые стремятся подорвать достоинство и репутацию КНДР и разрушить ее социальную систему", - цитирует Сона ТАСС, ссылаясь на Reuters.

В среду Генассамблея ООН приняла резолюцию, выражающую глубокую озабоченность нарушениями прав человека в Северной Корее. Документ, соавторами которого выступили несколько десятков стран, включая Соединенные Штаты, был одобрен консенсусом без проведения голосования. За последние годы в ООН было принято 14 резолюций, посвященных проблематике прав человека в КНДР.

Ранее Россия и Китай предложили смягчить санкции в отношении Северной Кореи. Соответствующий документ подготовлен Москвой и Пекином. Отмечается, что Пхеньян выполняет свои обязательства по резолюциям Совбеза ООН. Кроме того, в целях улучшения гуманитарной обстановки в стране санкции, напрямую затрагивающие средства к существованию гражданского населения КНДР, должны быть сняты в кратчайшие сроки.