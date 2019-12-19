Контактная группа не смогла согласовать обмен пленными в Донбассе

На последнем в 2019 году заседании Контактной группы по урегулированию на востоке Украины, которое прошло в среду в Минске, сторонам не удалось согласовать обмен пленными. Ранее эта задача была поставлена перед Минской группой лидерами "нормандской четверки", встретившимися в Париже 9 декабря.

Последний обмен был в конце декабря 2017 года.

Несмотря на то, что на переговорах в Минске стороны, согласно их собственным заявлениям, "приложили значительные усилия", чтобы урегулировать проблему обмена пленными, оказалось, что точного списка для обмена еще нет. Кроме того, количество кандидатур для обмена в предварительном списке "вызывает вопросы", отметила министр иностранных дел ДНР Наталья Никанорова.

По словам представителя ЛНР в Контактной группе Ольги Кобцевой, проблема в "отсутствие с украинской стороны механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену".

Полпред России в Контактной группе Борис Грызлов также заметил, что многие из тех, кого украинская сторона передала в ходе предыдущих обменов, не получили ни документов, удостоверяющих личность, ни справки об отсутствии уголовного преследования.

Вместе с тем представитель ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик полагает, что еще есть надежда до конца года договориться об обмене, возможно, в режиме видеоконференции.