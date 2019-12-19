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19.12.2019 00:31
Рубрика: Власть

Косачев: Деятельность ООН не должна зависеть от капризов истеблишмента США

Текст: Константин Косачев (член Совета Федерации РФ)
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За принятие документа проголосовали 133 государства, против - Украина и США, воздержались 52 страны.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Отличная новость для цивилизованного мира! При этом квалифицированное большинство "за". В изгоях - США и Украина.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Предполагалось, что этот проект с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН представлю я как один из пяти членов утвержденной распоряжением Президента РФ официальной делегации Российской Федерации на 74-й сессии ГА ООН.

Не произошло.

Американцы уже во второй раз не оформили мне визу. Не для въезда в США, а для въезда в Нью-Йорк как в столицу Организации Объединенных Наций. Куда американцы обязались, когда добивались разместить на своей территории штаб-квартиру ООН, беспрепятственно допускать всех участников.

Ну, не смогла... (как в том известном анекдоте). Только шутки неуместны и они должны заканчиваться. Планируя проголосовать против, американцы не допустили к участию в конкретной сессии докладчика по конкретному вопросу. И это крайне серьезно.

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Деятельность ООН не должна зависеть от капризов вашингтонского истеблишмента. С этим нельзя свыкаться. И если в ООН стерпят, рано или поздно от американских капризов будет зависеть весь мир. Собственно говоря, для противодействия таким тенденциям ООН и создавалась. Посмотрим.

В приложении - копия уже второй за последние месяцы ноты МИД России с запросом на визу для члена официальной делегации Российской Федерации на сессию ГА ООН. Напомню, что мой паспорт лежит у американцев без движения уже пять месяцев, с момента первого обращения. Ну да, я под незаконными персональными американскими санкциями уже полтора года. Но это не имеет никакого отношения к делу. Отсутствие ооновской визы = радикальное нарушение со стороны США как основополагающих норм международного права, так и собственных обязательств перед ООН и всем международным сообществом.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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