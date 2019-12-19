Даже те, кто совсем далек от медицины, от проблем врачевания знают это имя. Да, выдающийся, мирового уровня кардиохирург. Да, руководитель знаменитого центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Человек, которому чуть ли не самой природой предначертано: быть зачинателем, быть первым, быть открывателем неведомого. "Эта операция впервые проведена…", "Это направление предложено…", "Это общественное движение внедрено…" Перечисление бесконечное. Тем более, что это все о нем - об академике Лео Бокерия, которому 22 декабря - 80 лет.

…Ни на один телефонный звонок Лео Антонович не отвечал. Позвонила Ольге Александровне. "Лео спит, - тихо сказала она. - Ночью была операция". Для Бокерия, для его удивительной жены Ольги Александровны - ситуация привычная. Операции же не выбирают времени суток. Пришлось отложить время вопросов и ответов. Отложить. Не отказаться от них. 80 - дата солидная. Огромная жизнь. Она определяется не числом прожитых лет, а содержанием этих самых лет, сделанным за прожитые годы. Итак. Наши вопросы. Ответы Лео Антоновича. Без комментариев.

Лео Антонович, вам 80 лет. Не страшно жить в такие годы? Вас не пугает ваш возраст?

Лео Бокерия: Отвечаю с большим удовольствием, так как страха не испытываю по причине того, что все, что я делаю, для меня представляет колоссальный интерес. Я каждый день жду утра, чтобы вернуться к своему любимому делу. А мое образование, профессиональный опыт позволяют двигаться дальше. У меня третье поколение учеников, которые имеют серьезные достижения в одном из самых сложных разделов человеческой деятельности - в хирургическом лечении болезней сердца и магистральных сосудов. У меня много докторантов, аспирантов, ординаторов, которые со мной сотрудничают.

Лучшие из молодых - лучше нас: они более образованны, более целеустремленные. А главное - более независимые

Недавно вы перестали быть директором Бакулевского центра. Смена поколений процесс естественный?

Лео Бокерия: Совершенно неестественный! Смена поколений в профессиональном смысле серьезно отличается в спорте от исследовательской, клинической или педагогической деятельности. Процесс очень непростой. Но к нему нужно быть готовым.

Говорят, мечтать не возбраняется. Мечтание - удел молодых? Или… О чем мечтает 80-летний Лео?

Лео Бокерия: Если говорить серьезно, то я не мечтатель. Я всю жизнь что-то делал. То есть у меня это, скорее всего, планы, которые я оцениваю в двух плоскостях. Могу ли реализовать их сам. Или предложить кому-то другому. Никто не сможет помешать мне продолжать активную лечебную и научную деятельность. Буду публиковаться. У меня ответственная общественная деятельность, которая требует не только самоорганизации, но и сбалансированных, реализуемых усилий по сохранению высокого профессионального взаимодействия.

Прожита огромная жизнь. Наверняка были не только взлеты, но и падения. Как их пережить?

Лео Бокерия: Если не считать серьезным падением то, что я не поступил в медицинский институт с первого раза, то других каких-то серьезных психологических или моральных провалов или падений не помню. Как пережить? Не останавливаться. Подумать, как идти дальше .

Главное для мужчины - работа или личная жизнь?

Лео Бокерия: В разные периоды жизни по-разному. Конечно, в юные и молодые годы личная жизнь на первом месте. Личная жизнь остается ключевым элементом и в зрелом возрасте, когда у тебя замечательная семья: это и жена, с которой ты учился с первого курса Первого Московского медицинского института имени Сеченова, и наши две дочери с их супругами, и наши внуки: три мальчика и четыре девочки. А работа в моей жизни занимала превалирующий объем времени. Еще тогда, когда у нас не было детей, я был аспирантом и делал кандидатскую диссертацию. Очень затяжные по времени экспериментальные исследования в аспирантуре, которые продолжались по 8-10 часов. А потом, начиная с 1968 года, работа в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Явка на работу к 8 утра. Уход из клиники после 7 часов вечера. Дежурства, обходы по субботам, а иногда и воскресеньям в отделении реанимации и т.д. Другие специальности часто не требуют столь длительного пребывания на рабочем месте. Но у меня так получилось.

Лео Антонович! Что для вас счастье? Вы счастливый человек?

Лео Бокерия: Счастье каждый формирует по-своему. В нынешний период жизни - я счастливый человек. Потому что то, что для меня важно, интересно, у меня есть. Это относится и к личной жизни, и к профессиональной деятельности. Конечно, бывали разные ситуации. Весь арсенал моих действий сохраняется: это в первую очередь хирургия в тех же объемах. Это наука и, конечно, дальнейшее развитие общественных инициатив в Общественной палате и в Лиге здоровья нации.

А чтение для души? У вас солидная библиотека. Какая книга на прикроватной тумбочке у Лео?

Лео Бокерия: Читаю постоянно. В основном классику. Из современных авторов - это Потемкин и Рыбас.

На ваш взгляд, нынешние студенты лучше или хуже тех, кто учился с вами?

Лео Бокерия: Имея доступ к научной литературе и непреодолимое желание освоить тот или иной раздел науки или практики, сегодня молодой человек может добиться решения своих вопросов на более высоком уровне и в более короткие сроки. Лучшие из молодых - лучше нас: они более образованны, более целеустремленные. А главное - более независимые.

Великий Черчилль говорил, что главное не здоровье, не должности, не талант, не деньги. Главное, по его мнению, везение. И приводил пример "Титаника". Роскошный корабль, великолепная команда, избранная публика. У них было все… Но не повезло: "Титаник" затонул. По мнению Черчилля, главное - это везение. Черчилль прав или нет?

Лео Бокерия: Признавать везение основным элементом успешной карьеры неправильно. Единичные случаи - правильно. Как историческое развитие - это неправильно. Говоря о себе, могу сказать, что в моей жизни было много случайного, которое впоследствии оказалось решающим. Я не думал поступать в медицинский институт, но моя старшая сестра Марина, которая уже училась в таком вузе, настояла, чтобы я пошел в мединститут. Мне повезло, что я начал заниматься научной деятельностью в научном студенческом кружке, руководимом академиком Владимиром Васильевичем Ковановым. Он удивительным образом построил работу студентов, и мы могли сами выполнять эксперименты, если были четкими и прилежными. Поскольку по окончании института у меня было 12 печатных работ, меня сразу приняли в аспирантуру. Благодаря кандидатской диссертации я познакомился с Владимиром Ивановичем Бураковским. А он провел меня по ступенькам научной и академической карьеры как учитель, как ученый и как близкий человек.

Чтобы вы в свой юбилей, который совпадает с наступающим Новым годом, как постоянный и любимый автор и эксперт нашей газеты, пожелали бы читателям?

Лео Бокерия: Крепкого здоровья, благополучия, осуществления созидательных планов. Чтобы дом и семья были надежным тылом, гарантией и опорой во всем.