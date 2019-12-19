Льготные авиабилеты на Дальний Восток отменять не будут

По его словам, программа "плоских тарифов" даже будет расширяться, в том числе за счет регионов, не относящихся к дальневосточным.

"В целом, конечно, чего мы должны добиваться? Роста доходов граждан, которые сейчас растут очень медленно. И снижения издержек на перевозки, - сказал Путин. - Но эти программы будут продолжаться, пока глобальных изменений не наступило".

Он добавил, что еще есть резервы для снижения тарифов и у самого "Аэрофлота", что обсуждалось с руководством авиакомпании, вице-премьером и министром транспорта.

Программа "плоских тарифов" - это единые тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения билета. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. "Плоские" тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград и в обратном направлении.