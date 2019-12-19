Маткапитал будут перечислять на ипотеку в два раза быстрее

"Процедуры получения этих средств чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей, - сказал Путин, отвечая на вопрос об использовании маткапитала при оформлении льготной ипотеки под 2 процента на Дальнем Востоке. - Нужно ситуацию менять, уменьшать количество дней, которые требуются, чтобы внести средства маткапитала в качестве первичного вклада в ипотеку или в погашение ипотеки. Сейчас такие решения принимают: количество дней будет сокращено почти в два раза".

Вместе с тем необходимы и другие меры для совершенствования механизма использования маткапитала. По мнению Путина, нужно расширять применение электронного документооборота, чтобы клиент только подал заявку на использование маткапитала, а банк, Пенсионный фонд и застройщик самостоятельно, без его участия, разобрались, сколько средств и в какие сроки может быть перечислено.

"Тогда это вообще можно делать за один день, - подчеркнул президент. - И это можно сделать и нужно сделать".

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