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19.12.2019 03:15
Рубрика: В мире

Неизвестный проник на территорию резиденции Трампа в штате Флорида

На территорию поместья президента США в штате Флорида проник неизвестный.

Фото: Sierra Medellin/George Washington’s Mount Vernon
В поместье президента США найден 6000-летний топор

Полиция уже начала расследование, не сообщив подробности. А вот журналистам местной газеты удалось узнать, что сотрудники правоохранительных органов допросили женщину, имя которой не раскрывается.

В прошлом месяце суд приговорил к восьми месяцам тюрьмы гражданку Китая Чжан Юйцзин, которая в марте этого года пробралась на территорию поместья Трампа.

Женщина убедила охрану в том, что является родственницей одного из членов одноименного закрытого клуба. После освобождения китаянку ждет депортация, пишет ТАСС.

В мире США Дональд Трамп

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