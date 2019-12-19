Неизвестный проник на территорию резиденции Трампа в штате Флорида

На территорию поместья президента США в штате Флорида проник неизвестный.

Полиция уже начала расследование, не сообщив подробности. А вот журналистам местной газеты удалось узнать, что сотрудники правоохранительных органов допросили женщину, имя которой не раскрывается.

В прошлом месяце суд приговорил к восьми месяцам тюрьмы гражданку Китая Чжан Юйцзин, которая в марте этого года пробралась на территорию поместья Трампа.

Женщина убедила охрану в том, что является родственницей одного из членов одноименного закрытого клуба. После освобождения китаянку ждет депортация, пишет ТАСС.