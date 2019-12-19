Новой пенсионной реформы не будет

Планов реформирования пенсионной системы нет, заявил президент на большой пресс-конференции.

"В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены, и никаких изменений там не планируется", - сказал глава государства, отвечая на вопрос, почему государство меняет каждые несколько лет правила пенсионной системы и не стоит ли их закрепить.

"Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в Госдуме", - заверил Владимир Путин.

"Некоторые предложения Минфина относятся только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями, и вопрос идет о их защите", - объяснил глава государства.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.