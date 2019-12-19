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19 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)

Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 435-ФЗ "О внесении изменений в статью 333 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и статью 61 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения"

Дата подписания 16 декабря 2019 г.
Опубликован 19 декабря 2019 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон об обязательном пенсионном страховании в РФ

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует закон о заморозке пенсионных накоплений

Принят Государственной Думой 10 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года

Статья 1

В пункте 4 статьи 333 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2012, N 50, ст. 6966; 2013, N 49, ст. 6352; 2014, N 30, ст. 4217; N 49, ст. 6919; 2015, N 51, ст. 7244; 2016, N 52, ст. 7496; 2017, N 52, ст. 7936; 2018, N 51, ст. 7859) цифры "2021" заменить цифрами "2022".

Статья 2

Внести в статью 61 Федерального закона от 4 декабря 2013 года N 351-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 6352; 2015, N 51, ст. 7244; 2016, N 52, ст. 7496; 2017, N 52, ст. 7936; 2018, N 51, ст. 7859) следующие изменения:

1) в части 1 цифры "2021" заменить цифрами "2022";

2) в части 2 слова "22, 33 и 331" заменить словами "22 и 33", цифры "2021" заменить цифрами "2022".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин