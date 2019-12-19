Новости

Контактная группа не пришла к реализации решений "нормандской четверки" 22:14
Спикер палаты представителей обвинила Трампа в нарушении конституции 22:00
В Боливии прокуратура выдала ордер на арест Эво Моралеса 21:38
Начальник Генштаба РФ провел переговоры с коллегами из США и Швейцарии 21:23
Росавтодор принял железнодорожную часть Крымского моста 20:59
ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма 20:52
Рост ВВП России в ноябре составил 1,6% 20:41
Комитет Сената США одобрил новые санкции против России 20:24
У берегов Мексики найдены два 500-летних якоря с кораблей эскадры Кортеса 20:15
Задержанным в Домодедово израильтянам разрешили въезд в РФ 20:15
Премьеры РФ и Беларуси обсудили интеграционное взаимодействие и энергетику 20:05
Ученые посоветовали ограничить количество сахара и сладостей зимой 19:50
В Госдуму внесен проект закона об использовании ФСО боевой техники 19:49
Вышел экспортный IMAX-трейлер "Вторжения" Бондарчука 19:45
Власти Эстонии ставят ультиматум журналистам Sputnik: увольнение или суд 19:27
Фото: семья Анастасии Заворотнюк показала своих преследователей 19:26
Сборная России сыграет на Евро-2020 в уникальной форме 19:23
Фильм про японского писателя Осаму Дадзая снова покажут в Москве 19:16
Депутаты ГД РФ оценили позицию Берлина по санкциям за "Северный поток - 2" 19:14
В Оренбуржье запретили продажу снюсов 19:09
В ФРГ санкции в отношении "Северного потока-2" назвали нарушением табу 19:08
40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово 19:07
Видео: младшая сестра Жанны Фриске стала ее копией 19:05
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения и шторма 18:56
Умер создатель льва Бонифация Сергей Алимов 18:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
19 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)

Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 438-Ф3 "О внесении изменений в статьи 7 и 72 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств"

Дата подписания 16 декабря 2019 г.
Опубликован 19 декабря 2019 г.

Документ является поправкой к

Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует закон об идентификации при почтовых переводах

Принят Государственной Думой 4 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614;N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 111 статьи 7 после слов "электронного средства платежа," дополнить словами "при осуществлении и получении почтового перевода денежных средств на сумму, не превышающую 15 000 рублей,";

2) пункт 12 статьи 72 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) почтовые переводы денежных средств, осуществляемые по поручению физических лиц на сумму, не превышающую 15 000 рублей.".

Президент Российской Федерации В. Путин