Принят Государственной Думой 4 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614;N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430) следующие изменения:

1) абзац первый пункта 111 статьи 7 после слов "электронного средства платежа," дополнить словами "при осуществлении и получении почтового перевода денежных средств на сумму, не превышающую 15 000 рублей,";

2) пункт 12 статьи 72 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) почтовые переводы денежных средств, осуществляемые по поручению физических лиц на сумму, не превышающую 15 000 рублей.".

Президент Российской Федерации В. Путин