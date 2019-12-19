Правительство направит 235 млрд рублей на развитие дорог

Около 235 миллиардов рублей правительство направит в регионы в следующие три года на развитие инфраструктуры автомобильных дорог.

"Деньги позволят выполнить ряд мероприятий в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", усовершенствовать дорожное хозяйство в городах, где проживает более 300 тысяч человек, и модернизировать трассы регионального, муниципального и местного значения в десятках регионов", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

8,4 миллиарда предназначены для 56 регионов на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Более 39 миллиардов вложат в развитие транспортной связанности между центрами экономического роста.

Еще более 154 миллиардов в 2020-2022 годах предусмотрены для реализации ведомственной программы содействия развитию автомобильных дорог регионального, муниципального и местного значения в 40 субъектах Федерации. "Это тоже очень важно, поскольку во многих регионах, к сожалению, эти дороги вообще длительное время не приводились в порядок, их получит 40 регионов", - подчеркнул Медведев.

41 региону в следующем году также предоставят в общей сложности 6,3 миллиарда для финансирования мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные дороги".