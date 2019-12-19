Процесс по экстрадиции Ассанжа продлится не менее четырех недель

Ассанж, как и неделю назад, предстал по каналу видеосвязи в четверг из тюрьмы Белмарш на предварительных слушаниях, которые прошли в лондонском Вестминстерском мировом суде. В Белмарш он находится в полной изоляции 23 часа в сутки после ареста 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне. Адвокаты Ассанжа неоднократно заявляли о негуманных методах содержания подзащитного под стражей и о "критическом состоянии" его здоровья. Как отмечают наблюдатели, Ассанж снова выглядел крайне неважно: он был небрит и появился в черных очках, предоставив право говорить за себя своей защите.

Адвокат Ассанжа Эдвард Фицджеральд еще раз пояснил суду, что это громкое дело является не криминальным, а политическим, и австралийца необходимо судить не как уголовника. "Мы заявляем, что в договоре об экстрадиции между США и Великобританией есть запрет на выдачу лиц, преследуемых за политические взгляды", - добавил адвокат, заявив о возможности появления новых доказательств невиновности Ассанжа в ближайшие недели.

По его словам, из-за растущего количества доказательств потребуется не менее четырех недель для судебного разбирательства по делу его клиента. Свое намерение выступить в суде, который должен пройти в конце февраля, уже высказал 21 свидетель. В документах по делу есть свидетельства из различных источников, включая психиатра Ассанжа, лиц, которые сообщили о фактах предполагаемого шпионажа за Ассанжем в эквадорском посольстве, а также свидетельства членов администрации США, которые публично осудили австралийца.

Как заявила Клер Доббин, еще один адвокат из команды защиты Ассанжа, продление судебного процесса с пяти дней до четырех недель будет означать, что ведущий обвинитель Джеймс Льюис, который не присутствовал на заседании в четверг, может быть недоступен некоторое время на протяжении судебного разбирательства. Со своей стороны, окружной судья Ванесса Барайцер отклонила предложение Доббин отложить суд до апреля, заявив, что дальнейшая задержка может "повлиять на судебный процесс". "У меня сложилось впечатление, что правительство [США] хотело, чтобы это дело продолжалось и не было сорвано", - прямо сказала судья. Она назначила дату следующего слушания по делу Ассанжа на 23 января.

Напомним, что в США Ассанжу предъявлено обвинение в 17 случаях шпионажа и одном взломе компьютеров в связи с публикацией WikiLeaks сотен тысяч секретных файлов Пентагона, касающихся войн в Ираке и Афганистане. В случае признания вины ему грозит смертная казнь.