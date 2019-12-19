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19.12.2019 14:00
Рубрика: Легковые авто

Провалившийся в России Luxgen начал продажи большого кроссовера

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Luxgen. Фото: Пресс-служба Luxgen.
Фото: Пресс-служба Luxgen.

Без приборного щитка теперь обходятся не только автомобили Tesla. В Китае начались продажи нового кроссовера URX тайваньской марки Luxgen, показания поборов в котором отображаются на вертикально ориентированном 12-дюймовом тачскрине, и проецируются на лобовое стекло.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Внешне автомобиль примечателен контрастной окраской с оригинальным решением задних стоек крыши, словно на них опирается антикрыло, и широким использованием хромированного покрытия.

Габаритами Luxgen URX близко соответствует Hyundai Santa Fe или Kia Sorento, его длина 4725 мм, ширина 1826 мм, высота 1725 мм, колесная база 2720 мм. В салоне до 7 посадочных мест.

Фото: Пресс-служба Luxgen.

Оснащение приличное: светодиодные фары и фонари, мультимедиа с выходом в интернет, WiFi и Bluetooth, бесключевой доступ с разблокировкой замков от смартфона, обтянутые кожей сиденья, панорамная стеклянная крыша, водительское сиденье с сервоприводами в 12 направлениях и памятью положений, камера заднего обзора, сонары по периметру кузова, обнаруживающие помеху в "мертвой" зоне, в направлении выхода пассажиров, система аварийного торможения и причудливая функция напоминания ехать, если впереди стоящая машина в потоке тронулась.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Luxgen URX имеет привод только на передние колеса. Подвеска независимая на стойках McPherson спереди и торсионная балка сзади.

Двигатель бензиновый с турбокомпрессором типа "twinscroll", рабочий объем 1,8 л. (204 л.с., 300 Нм). Коробка передач 8-диапазонный гидромеханический "автомат" Aisin.

Цены в Китае лежат в диапазоне 143 -156 тысяч юаней (1,27 -1,39 млн рублей). В предкризисный 2013 год Luxgen вывел на российский рынок другой переднеприводный кроссовер U7 по цене около 1,5 млн тогдашних рублей. Продал несколько сот машин и благополучно отбыл.

Фото: Пресс-служба Luxgen.
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