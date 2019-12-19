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19.12.2019 13:32
Рубрика: Экономика

Путин надеется, что Россия договорится с Украиной по газу

Текст: Сергей Тихонов
Президент России Владимир Путин подтвердил намерение нашей страны договориться с Украиной по вопросам транзита в Европу и прямым поставкам газа. В ходе итоговой пресс-конференции он подчеркнул, что у России "нет желания обострять ситуацию в энергетике".

"Несмотря на строительство новых трубопроводов, будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах транзита и сроках контракта. Мы в этом сами заинтересованы, это удобно. Украинский маршрут длиннее, но мы готовы его сохранять. И поставлять на Украину газ со скидкой тоже готовы. Я думаю, что мы договоримся. Будем стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна", - сказал он.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина

Отдельно президент коснулся темы решения Стокгольмского арбитража подтвердившего за "Газпромом" долг в 3 млрд долларов перед "Нафтогазом Украины".

"Одно из обоснований Стокгольмского суда - в связи с тяжелым положением на Украине. Чушь какая-то. Но решение есть, и из этого мы будем исходить", - пояснил он, напомнив о том, что часть резервных средств России вложена в украинские бумаги, которые Киев вопреки правилам отказался выкупать.

"Обращаю ваше внимание, что часть наших резервных средств вложена в украинские ценные бумаги - 3 млрд долларов как раз. И есть даже решение суда, которое не исполняется", - сказал Путин.

Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Переговоры с Украиной по газу

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