Путин: Надо дать людям возможность пользоваться иностранными лекарствами

По его словам, у правительства есть несколько решений на этот счет, одно из них - "регистрация новых цен на медицинские препараты при проведении аукционов". "Это одна из новаций, которая должна быть осуществлена в ближайшее время, это решение принято. Я уже говорил о детских лекарствах, детская рецептура сюда впервые включена", - сообщил глава государства.

Владимир Путин коснулся темы лекарств для лечения редких заболеваний. Часть из них, отметил президент, закупается за счет госбюджета, а часть "неизвестна". "Но мы не должны лишать людей возможности использовать эти лекарства, их нужно регистрировать", - считает он.

При этом но не нужно забывать и о развитии собственной фармацевтической отрасли, уверен Владимир Путин. Он напомнил, что в советские времена много препаратов закупалось в странах соцлагеря. Сегодня же Россия экспортирует свои лекарства в 90 стран мира. "Если мы их экспортируем, значит, это препараты мирового уровня, по-другому бы их просто не брали", - считает президент.

Тем не менее, отказываться от зарубежных аналогов не стоит, полагает он. "Есть вещи, к которым надо подходить тонко: люди привыкают к определенным препаратам, в том числе иностранного производства. Надо это иметь в виду и дать возможность людям ими пользоваться", - сказал Владимир Путин.

По его словам, у Минздрава есть определенные предложения в этой сфере. "Я думаю, они будут в ближайшее время реализованы", - заключил глава государства.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.