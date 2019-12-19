Путин назвал логичной идею о выходном 31 декабря

31 декабря полстраны не работают, а только делают вид, заявил задававший вопрос журналист. Он спросил мнение президента, не стоит ли сделать этот день выходным, например, за счет рабочей субботы. "Наши жены вам спасибо скажут", - обещал журналист.

"Пусть лучше ваши жены говорят спасибо вам, это будет укреплять семью", - улыбнулся Владимир Путин.

Отвечая на вопрос уже серьезно, он заявил, что предложение о выходном 31 декабря "на первый взгляд логично". "Я с вашими аргументами согласен", - сказал президент.

Однако нужно подумать, как это сделать, продолжил он. И стоит ли организовывать новый выходной в спешке, конкретно сейчас, непосредственно в преддверии Нового года? Президент сказал, что не уверен. Некоторые работодатели, напомнил он, уже по своей инициативе устроили в этот день выходной. "И я это приветствую", - сообщил Путин.

Говоря об идее "поменять выходные", чтобы день отдыха пришелся на 31-ое, он назвал этот возможным. На государственном уровне этот вопрос надо решить в спокойном режиме, проанализировать, чтобы, например, не украсть выходной у садоводов и огородников (на тот случай, если будет предложено забрать, например, субботний день в мае).

- Это можно решить, - обещал подумать Путин.

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