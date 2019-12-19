Путин назвал ошибкой решение ряда стран не участвовать в Параде Победы

Владимир Путин прокомментировал нежелание руководства ряда стран, ранее входящих в СССР, принять участие в праздновании юбилея Победы в Великой отечественной войне. Это большая ошибка, заявил президент на пресс-конференции.

Корреспондент, задававшая вопрос, напомнила, что ранее Владимир Путин предложил лидерам стран СНГ прибыть на празднование. Вроде бы этот праздник, который касается жителей всех этих стран, однако в колонне победителей пойдут представители не всех государств бывшего пространства СССР. Президента спросили, не жалеет ли он, что отказались, например, Грузия и Украина?

- Я жалею, что нет Советского союза, - ответил президент. - А то, что кого-то не будет на параде, - это их выбор, отметил он.

- Если кто-то не приедет в силу сегодняшних особенностей наших отношений - это будет большая ошибка для них, - подчеркнул российский лидер. - Потому что это продемонстрирует, что они не проявляют уважения к тем, кто погиб за них, кто отдал жизнь за независимость их родины.

Он напомнил, что в ходе войны речь шла о сохранении государственности, восточно-славянского этноса - русских и тех же самых украинцев.

Президент также прокомментировал заявления о том, что целесообразно было бы сдать Ленинград во время блокады.

- Когда я слышу, что надо было сдать Ленинград, мне хочется спросить: "Вы что, придурки?" - не стесняясь в выражениях, заметил президент.

Он еще раз подчеркнул, что был бы рад увидеть представителей всех стран на Параде Победы.

"Российская газета" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции