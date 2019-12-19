Путин назвал правильным решение о создании Союзного государства

Владимира Путина спросили, каким, на его взгляд, должно быть Союзное государство - отдельно корреспондент остановилась на газовой тематике.

Владимир Путин высказал мнение, что решение о создании Союзного государства было правильным. Он добавил, что очень рад, что у России и Беларуси происходит сближение. На этом пути, по словам российского лидера, есть определенные достижения, особенно в социальной сфере.

Однако есть и существенные недоработки - решения в сфере союзного строительства, которые были приняты в своем время, не реализованы в полной мере. Он уточнил, что около 90% решений о создании Союзного государства не выполнены.

Президент сделал сравнение с другим объединением на постсоветском пространстве - Евразийским экономическим союзом. В чем-то в сфере экономики интеграция в его рамках даже лучше, чем в Союзном государстве, отметил Путин.

Комментируя газовую тему, российский лидер отметил, что для Беларуси действуют самые низкие цены по сравнению с другими европейскими партнерами. В результате доходность от продаж в Европу и Беларусь отличается в четыре раза.

Средневзвешенная цена по РФ - 70 долларов за тысячу кубов, отметил президент. И чем дальше от мест добычи, тем больше дотируется эта цена для того или иного региона.

Он назвал "странным", если Россия будет дотировать белорусскую экономику так же, как и российские регионы. Особенно если это произойдет в условиях незавершенности союзного строительства.

Президент добавил, что договорился с белорусским коллегой "вернуться и посмотреть", что можно сделать на пути дальнейшей интеграции.

Возможно, нужно идти по пути создания общих наднациональных органов, предположил он. Это может быть, например, общий орган в сфере антимонопольной политике. В общем, предстоит "большая работа, и она возможна если есть общая воля", резюмировал президент.