Путин: Нельзя допустить повторения трагедий на межнациональной почве

Он напомнил о тяжелых событиях конца 90-х начала 2000-х годов, "когда по сути на территории страны была гражданская война, шли активные боевые действия в Чеченской Республике". "Сколько народу пострадало тогда? Это тоже результат неблагоприятного развития в сфере межнациональных отношений", - считает глава государства.

"Ведь люди не только на Кавказе, но и в других субъектах Федерации сохранили историческую память по поводу несправедливых решений, связанных с выселением, когда их в вагонах для скота вывозили куда-нибудь в степи Казахстана. И сколько там по дороге человек умирало. Этого никто не забыл, это тоже результат межнациональных отношений", - констатировал Путин.

Он уверен, что задача власти и общества - "ни в коем случае не допустить ничего подобного, что привело бы к таким трагедиям". "Это очень важно. И для будущих поколений российских политиков должно быть понятно, что общественное мнение страны не даст нам возможности принимать решения, которые разрушат межнациональное согласие", - подчеркнул президент.

По его словам, государство будет поддерживать все структуры, в том числе СМИ и общественные организации, "деятельность которых направлена на то, чтобы сглаживать имеющиеся спорные моменты, возможные трения на межнациональной почве".

Он признал, что сейчас "есть проблемы с языками народов страны, с культурой, с обычаями - мало уделяем этому внимания". "А каждый человек, проживающий в России, должен чувствовать, что это его дом и другого дома у него нет", - заключил Владимир Путин.

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