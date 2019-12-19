Путин общался с журналистами больше четырех часов

"Не буду с длинными речами выступать в начале. Так понимаю, что желающих задать вопрос очень много, и в ходе нашей сегодняшней дискуссии, в ходе сегодняшней встречи я постараюсь воспользоваться вашими вопросами и показать, что и как у нас происходит в стране", - отметил Путин в самом начале мероприятия.

В итоге президент ответил на 77 вопросов. Причем в ходе разговора с представителями СМИ он часто сам перехватывал инициативу у своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и обращался к журналистам, давая им возможность задать вопрос.

Всего в пресс-конференции приняло участие 1 895 журналистов.