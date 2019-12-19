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19.12.2019 15:02
Рубрика: Власть

Путин отметил быстрые темпы развития ОПК при помощи новейших технологий

Текст: Иван Петров
Президент России Владимир Путин констатировал, что отечественная оборонная промышленность достаточно быстро развивается при помощи новейших технологий. Самое главное, по словам главы государства, что оборонную промышленность удалось не только сохранить, но и постоянно развивать.

"Развитие идет очень быстрыми, мощными темпами с использованием последних научных и технологических разработок", - сказал Путин на традиционной большой пресс-конференции.

По словам главы государства, удалось обновить производственную базу, выделив в свое время на это 3 трлн рублей. "Используя новейшие разработки, на этой базе мы создали потом и новейшие системы вооружений. Мы просто сделали это своевременно и последовательно и, как показывает жизнь, как показывает практика, добились хорошего результата", - подчеркнул Путин.
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Президент также высказался об одной из главных, по его словам, проблем оборонной отрасли. "Один из главных вопросов здесь - это закредитованность предприятий ОПК. Не буду вас пугать и называть цифры, они значительные - речь идет о сотнях миллиардов рублей. Я собирал коллег по этому вопросу и поручил им в течение недели подготовить уже окончательный вариант нашего решения этой проблемы", - сказал президент.

"Правительство, Центральный банк, все участники этого процесса, включая сами оборонные предприятия и людей, которые в правительстве отвечают за это, сейчас активно работают над тем, как развязать этот узел, и он развязываемый, - добавил российский лидер. - Вполне рыночные решения есть", - сказал Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции

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