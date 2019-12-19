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19.12.2019 15:20
Рубрика: Власть

Путин: Пересматривать нацпроекты не нужно

Текст: Галина Мисливская
Работа над реализацией нацпроектов продолжается, какие-то коррективы здесь возможны, но принципиально менять ничего не надо, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал на итоговой пресс-конференции.

"Пересматривать здесь ничего не нужно. Персональная ответственность введена. Ее можно усилить и детализировать", - сказал глава государства. Он напомнил, что нацпроекты - это новый инструмент, раньше такого не было. Нацпроекты ориентированы на цели, для достижения которых выделены конкретные средства, добавил он.

Эксперты обсудили контроль достижения целей нацпроектов

По словам Путина, из 38 целей, которые были запланированы на этот год, 26 власти считают реализованными, а 12 - нереализованными. "Но по такому важнейшему направлению, как расселение аварийного жилья мы не просто выполнили план на текущий год, но превысили в три раза", - отметил глава государства.

В целом ситуация с нацпроектами нормальная, находится под контролем, считает он. "Безусловно, работаем дальше. Может быть, нужно внести какие-то коррективы. Но пересматривать в целом не будем", - заключил президент.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции

Власть Работа власти Госуправление Президент Пресс-конференция Владимира Путина 2019 года Национальные проекты 2019-2024

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