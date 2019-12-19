Путин: Пересматривать нацпроекты не нужно

"Пересматривать здесь ничего не нужно. Персональная ответственность введена. Ее можно усилить и детализировать", - сказал глава государства. Он напомнил, что нацпроекты - это новый инструмент, раньше такого не было. Нацпроекты ориентированы на цели, для достижения которых выделены конкретные средства, добавил он.

По словам Путина, из 38 целей, которые были запланированы на этот год, 26 власти считают реализованными, а 12 - нереализованными. "Но по такому важнейшему направлению, как расселение аварийного жилья мы не просто выполнили план на текущий год, но превысили в три раза", - отметил глава государства.

В целом ситуация с нацпроектами нормальная, находится под контролем, считает он. "Безусловно, работаем дальше. Может быть, нужно внести какие-то коррективы. Но пересматривать в целом не будем", - заключил президент.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции