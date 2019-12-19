Путин призвал не совершать опрометчивых действий с Конституцией

Президент отметил дискуссию по вопросам срока полномочий главы государства, прописанном в Основном законе. На большой пресс-конференции его спросили о возможных изменениях в Конституции, и Владимир Путин сказал, что можно было бы убрать оговорку "подряд" в норме о количестве президентских сроков.

"Я отвечал только на вопрос, который мне был задан, и не могу сказать, что это была с моей стороны какая-то заготовка. Но я сказал, что я вижу: дискуссия по этому вопросу идет", - пояснил Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-24".

Президент также считает "не лишенным оснований" то, что партии ставят вопрос о расширении полномочий парламента. "Люди хотят больше ответственности за принимаемые на верхнем уровне государственной власти решения. В принципе, это вполне обоснованно", - пояснил он.

"Но здесь нельзя только делать никаких опрометчивых шагов и нельзя с этим спешить. Дискуссия идет, я тоже буду смотреть, как она развивается", - заключил Путин.