Новости

Собянин: На северо-востоке Москвы скоро откроется новая детско-взрослая поликлиника 15:39
Путин: Работу по детской медицине надо выводить на более высокий уровень 15:39
Адвокат Киркорова прокомментировал попытку отсудить у певца квартиру 15:35
В Пакистане издали "шокирующую" поправку к указу о казни для Мушаррафа 15:34
Канал Mezzo покажет два классических спектакля Большого театра 15:34
Путин назвал тех, кто оценит его роль в истории 15:29
В Красноярском крае мать насмерть закормила младенца сухим молоком 15:29
Президент отметил важность строительства моста через Обь на Ямале 15:28
Восемь жителей КЧР признаны виновными в экстремизме 15:28
Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета пройдут 23 декабря 15:25
400 тысяч автомобилей за 4 года: АвтоВАЗ выпустил юбилейную Vesta 15:18
Путин рассказал, как лучше адаптировать мигрантов в РФ 15:15
Лукашенко утвердил новый план обороны Беларуси 15:07
Путин рассказал об убитом в Германии Зелимхане Хангошвили 15:07
Мединский предложил включить "Союз спасения" в школьную программу 15:07
В Башкирии ограничили продажу алкоголя в новогодние каникулы 15:05
Уход под воду ледника в Сибири сняли из космоса 15:04
В Подмосковье ребенок добивается лишения мамы родительских прав 15:03
Глава Чечни поблагодарил президента за слова об Ахмате Кадырове 15:03
Автомобили Kia получили новый логотип 15:03
Путин рассказал о своем видении урегулирования конфликта в Ливии 15:01
Пассажирам первых крымских поездов подарят подстаканники с мостом 15:00
Исследование: Женщины добьются финансового равноправия через десятки лет 14:58
В Челябинске рабочего освободили от долга за разбитую машину олигарха 14:50
Педиатр рассказала, что ни в коем случае нельзя давать младенцу 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Какие профессии появятся в будущем
Какие профессии появятся в будущем
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
19.12.2019 15:15
Рубрика: Общество

Путин рассказал, как лучше адаптировать мигрантов в РФ

Текст: Татьяна Замахина

На большой пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о мигрантах. Президент признал, что некоторые из приезжих ведут "не так, как у себя дома", и это касается не только иностранцев. Но запрещать миграцию нельзя, нужно подходить к ее регулированию системно.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Легко ли легализоваться трудовому мигранту в Москве

Корреспондент отметил, что демографическая ситуация осложнилась. Может, восполнять убыль населения за счет притока мигрантов? Проблема в том, что поведение некоторых из них вызывает недовольство россиян, обратили внимание Путина.

Что касается демографической ситуации, то есть только два подхода: естественный прирост и иммиграция, напомнил Владимир Путин. Он признал, что в плане регулирования миграционных потоков можно сделать еще многое. На эту тему можно рассмотреть европейский опыт. Вот в Канаде целое министерство миграции есть, рассказал глава государства. Но там "не всех подряд принимают": важен возраст, здоровье, образование.

Для России тоже актуален избирательный подход. Ведь проще адаптируются к жизни в российском обществе те, кто знает русскую культуру, владеет языком, констатировал Путин. Проще, например, людям из Беларуси, с Украины, из Молдавии той же, добавил он. "И местное населения к таким мигрантам относится более спокойно", - считает Путин.

Фото: iStock
Определена потребность российской экономики в мигрантах на будущий год

Сложнее выходцам из Средней Азии, признал президент. Чтобы это изменилась, он назвал целесообразным внедрять курсы по русскому языку, устраивать филиалы вузов в этих странах. Это нужно, чтобы приезжающие чувствовали себя комфортно, а также для того, чтобы "не было раздражения у местных жителей, когда они сталкиваются с неуважением нашей культуры, истории". Это же касается и внутренних мигрантов, добавил Путин. "Некоторые из них ведут себя так, как дома бы не вели", - признал он.

Это не значит, что надо запретить миграцию, уверен президент. Экономика нуждается в притоке рабсилы, ее нехватка - фактор сдерживания для экономики. Но регулировать миграцию надо с умом, нужен системный подход, подчеркнул президент.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.

Общество Соцсфера Миграция Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Миграционный учет в России

Главное сегодня

Видеотрансляция: Пресс-конференция Владимира Путина
Путин допустил отмену оговорки "подряд" в отношении президентских сроков
Президент рассказал о способах увеличения зарплаты врачей
В Госдуме назвали местью демократов голосование за импичмент Трампа
В Крыму назвали примером русофобии резолюцию ООН о полуострове