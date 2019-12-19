Путин рассказал, как лучше адаптировать мигрантов в РФ

На большой пресс-конференции Владимиру Путину задали вопрос о мигрантах. Президент признал, что некоторые из приезжих ведут "не так, как у себя дома", и это касается не только иностранцев. Но запрещать миграцию нельзя, нужно подходить к ее регулированию системно.

Корреспондент отметил, что демографическая ситуация осложнилась. Может, восполнять убыль населения за счет притока мигрантов? Проблема в том, что поведение некоторых из них вызывает недовольство россиян, обратили внимание Путина.

Что касается демографической ситуации, то есть только два подхода: естественный прирост и иммиграция, напомнил Владимир Путин. Он признал, что в плане регулирования миграционных потоков можно сделать еще многое. На эту тему можно рассмотреть европейский опыт. Вот в Канаде целое министерство миграции есть, рассказал глава государства. Но там "не всех подряд принимают": важен возраст, здоровье, образование.

Для России тоже актуален избирательный подход. Ведь проще адаптируются к жизни в российском обществе те, кто знает русскую культуру, владеет языком, констатировал Путин. Проще, например, людям из Беларуси, с Украины, из Молдавии той же, добавил он. "И местное населения к таким мигрантам относится более спокойно", - считает Путин.

Сложнее выходцам из Средней Азии, признал президент. Чтобы это изменилась, он назвал целесообразным внедрять курсы по русскому языку, устраивать филиалы вузов в этих странах. Это нужно, чтобы приезжающие чувствовали себя комфортно, а также для того, чтобы "не было раздражения у местных жителей, когда они сталкиваются с неуважением нашей культуры, истории". Это же касается и внутренних мигрантов, добавил Путин. "Некоторые из них ведут себя так, как дома бы не вели", - признал он.

Это не значит, что надо запретить миграцию, уверен президент. Экономика нуждается в притоке рабсилы, ее нехватка - фактор сдерживания для экономики. Но регулировать миграцию надо с умом, нужен системный подход, подчеркнул президент.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.