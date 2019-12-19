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19.12.2019 12:53
Рубрика: Власть

Путин рассказал о последствиях изменения климата для России

Текст: Татьяна Замахина
На большой пресс-конференции президент РФ ответил на вопрос об изменениях климата. Владимир Путин заявил, что глобальное потепление напрямую затрагивает Россию и может привести к катаклизмам, однако РФ постарается минимизировать последствия.

Путина спросили о последствиях для России климатических изменениях, а также напомнили о подписании Парижского соглашения по сокращению выбросов на 25-30 процентов.

Президент отметил, что Россия не является лидером по выбросам в атмосферу. По данным ООН, первое место у США, второе - КНР, третье - Евросоюз, и только за ним - РФ.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
На пресс-конференции Путина запретили баннеры

Российский лидер напомнил, что Парижские соглашения ставят задачу не допустить роста температуры на планете. При этом Владимир Путин усомнился в точности подсчетов влияния человеческой деятельности на климат.

Президент подчеркнул, что настоящие причины глобальных изменений климата никому не известны. "Ведь мы знаем, что в истории нашей Земли были такие периоды, когда было и потепление, и похолодание. Это может зависеть от глобальных процессов во Вселенной: небольшой наклон оси вращения Земли либо ее орбиты вокруг Солнца могут приводить, приводили уже в истории нашей планеты к очень серьезным изменениям климата", - сказал он.

По его словам, подсчитать, как человечество влияет на изменение климата, очень сложно, но ничего не делать тоже нельзя. Так что необходимо предпринять максимальные усилия для того, чтобы климат не менялся драматически.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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- Что касается нашей страны, то для нас этот процесс очень серьезен, - заявил Путин. - Темпы роста температур у нас в стране в 2,5 раза выше, чем в целом на планете.

Он напомнил, что Россия преимущественно северная страна. В некоторых регионах - в Москве, например, - отмечены температурные рекорды. Так что можно себе представить, что будет, если начнет таять вечная мерзлота. "У нас есть целые города за полярным кругом, которые построены на вечной мерзлоте. И если она начнет таять, последствия будут серьезные", - предупредил президент. Это может привести к опустыниванию некоторых мест, не исключил он.

Он также отметил, что изменения климата проявляются в росте числа природных катаклизмов. "Мы будем предпринимать усилия, чтобы минимизировать последствия", - заверил Владимир Путин.

"РГ" проводит онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина

Власть Работа власти Госуправление Общество Экология Президент Пресс-конференция Владимира Путина 2019 года Климат на Земле

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