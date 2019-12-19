Путин рассказал о своем видении урегулирования конфликта в Ливии

Россия выступает за поиск такого решения по Ливии, которое позволит прекратить войну и наладить диалог между ее участниками.

Об этом заявил на итоговой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос турецкого корреспондента. Он попросил прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы поддерживает так называемую ливийскую национальную армию.

"Вы верите тому, что пишут в западных СМИ? Почитайте, что они пишут в отношении Турции", - ответил президент.

"Если говорить серьезно, то ситуация нам, конечно, известна. Нам известно, что с обеими сторонами разные страны поддерживают отношения и эти отношения различны", - продолжил Путин. По его словам, Россия находится в контакте и с правительством национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, и с командующим ливийской национальной армией Халифой Хафтаром. "Мы постоянно ведем диалог им с нашими партнерами в Турции, в Европе, в других странах", - добавил он.

"На наш взгляд, самое правильное было бы найти такое решение между конфликтующими сторонами, которое позволило бы прекратить боевые действия и договориться о том, как и в рамках каких полномочий будет управлять страной", - заявил Владимир Путин.

По его словам, Ливия в этом заинтересована, а российское руководство будет говорить об этом с партнерами в Европе. "Я только что обсуждал это в очередной раз по телефону с канцлером ФРГ, президентом Франции, мы говорили об этом и с президентом Эрдоганом, - сообщил Путин. - В ближайшие дни в Москве будет находиться на рабочем уровне представительная делегация из Турции, которая в том числе будет обсуждать и этот вопрос".

"Надеюсь, мы найдем такие решения, которые будут приняты и ливийским народом, что вместе с представителем генерального секретаря (ООН) найдем окончательное решение", - заключил президент России.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.