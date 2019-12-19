Путин рассказал об убитом в Германии Зелимхане Хангошвили

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из немецкого издания Der Spiegel на пресс-конференции 19 декабря, рассказал об убитом в Германии гражданине Грузии Зелимхане Хангошвили.

По словам президента, Хангошвили был "абсолютно кровавым убийцей".

"Это был абсолютно кровавый убийца. Только на одной акции на Кавказе он уничтожил 98 человек. Во многих странах при гораздо меньшем количестве погибших объявляют национальный траур. Вдумайтесь? Он участвовал в организации взрывов в московском метро… У вас бандиты гуляют по Берлину!", - сказал Путин.

Он отметил также, что по поводу Хангошвили были переговоры между спецслужбами России и Германии, однако до официального запроса дело не дошло.

Также президент РФ вспомнил в связи с этим дело братьев Царнаевых, обвиняемых в организации взрыва на Бостонском марафоне в 2013 году. Российская сторона предупреждала американцев о потенциальной опасности двух братьев, однако предупреждения были проигнорированы.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, этнический чеченец, был застрелен из пистолета в Берлине 23 августа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг причастность Москвы к этому преступлению.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.