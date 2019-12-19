Путин считает, что не надо трогать тело Ленина

Владимир Ленин принял ряд разрушительных для страны решений, но выносить его тело из мавзолея не имеет смысла, надо просто идти дальше. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в ходе итоговой пресс-конференции.

По мнению российского лидера, Ленин был не государственным деятелем, а революционером. Слом государственного устройства империи и превращение ее фактически в конфедерацию создали "болевые точки", которые не исчезли до сих пор. Тут Владимир Путин привел в пример Украину, которая получила исконно русские территории для увеличения доли пролетариев в составе населения. Кроме того, напомнил Путин, наделение КПСС функцией руководящей и направляющей силы, ускорило распад СССР. "Как только партия начала рассыпаться, стала рассыпаться и страна", - отметил он.

Однако тему выноса тела Ленина из мавзолея глава государства считает неактуальной, тем более что для части россиян он символизирует достижения советского периода. "Не нужно это все трогать, нужно просто идти вперед и развиваться", - читает Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.