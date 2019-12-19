Путин: Сельхозпроизводителям стоит обратиться к лизингу

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции посоветовал сельхозпроизводителям активнее использовать лизинг.

По его словам, лизинг позволит им продвигать продукцию за рубеж.

"Существуют определенные льготы, в том числе в рамках этих инструментов. Например, защита интересов производителей при покупке по госпрограммам", - сказал президент.

Что касается поддержки отечественного сельскохозяйственного машиностроения, все программы будут продолжены, отметил Владимир Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.