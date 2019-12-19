Путин сказал, какими качествами должна обладать женщина-президент России

Женские качества на высших государственных постах будут востребованы, заявил на итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин. Ему задали вопрос, может ли женщина возглавить Россию и какими качествами она должна обладать.

"С точки зрения возможностей управления, с точки зрения ответственности за страну, за людей, требования не будут отличаться по каким-то гендерным принципам", - считает российский лидер. В числе таких требований он упомянул компетентность и порядочность.

"А вот женщины, тем не менее, привносят в политику женское начало, меньше агрессии. Мне кажется, это безусловно будет востребовано", - заключил глава государства.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.