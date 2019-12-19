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19.12.2019 15:23
Рубрика: Власть

Путин выступил против насилия в семье

Текст: Кира Латухина
На большой пресс-конференции президент Владимир Путин рассказал о своем отношении к предложенному Советом Федерации законопроекту по домашнему насилию.

Журналистка, задавшая вопрос, была настроена к инициативе критично и выражалась образно, предположив, что это будет "последним гробом в крышку демографии". "Последним гвоздем", - поправил ее Владимир Путин и среагировал на еще одну реплику: "В неволе не размножаются люди". "Это правда. Хотя есть рождения в местах лишения свободы", - уточнил он.

"Законопроект не читал. Но Валентина Ивановна Матвиенко (спикер Совфеда - прим. "РГ") совсем недавно достаточно подробно рассказывала о нем. Отношение смешанное", - пояснил глава государства. "Силой не заставишь любить", - добавил он.

Фото: iStock
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Президент вспомнил, что раньше "обращались в месткомы, парткомы, требовали навести порядок в семье, приструнить супруга". "Давало ли это позитивный эффект - не знаю", - сказал он.

"Я против любого насилия, в том числе в семье, и прежде всего к детям и женщинам. Это просто признак очень низкого уровня культуры, когда более сильная особь начинает качать права с помощью кулаков", - заявил Путин.

Президент заметил, что за ряд правонарушений уже есть наказания в законодательстве. При этом за закон, судя по опросам, выступают 70 с лишним процентов. Но непонятно - они за этот закон или против насилия, обозначил глава государства. "Я тоже против насилия", - заметил он и предложил спокойно обсудить, нужен ли этот закон. "Надо понять, что в каждой из статей написано, попробовать прогнозировать результаты, которые могут быть после принятия и правоприменительной практики, и потом принять решение", - заключил Путин.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Власть Право Семейное право Президент Семейное законодательство Пресс-конференция Владимира Путина 2019 года

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