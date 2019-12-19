Автобус с детьми перевернулся под Ивановом

Школьный автобус с десятью учениками перевернулся в Ивановской области, сопровождающий группы получил ушибы.

Автобус ПАЗ, перевозивший детей в школу, перевернулся утром 19 декабря в деревне Селезенево Комсомольского района Ивановской области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД, школьный автобус с десятью учениками ехал из деревни Бутово в село Седельницы.

- По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус развернуло на 180 градусов, и он лег на бок. Все дети были пристегнуты, предварительно, они не пострадали, - говорится в сообщении.

Ушибы получил взрослый, который сопровождал детей.

После инцидента ребят доставили в школу на другом автобусе. По факту ДТП назначена проверка. Это уже второе серьезное происшествие с пассажирским автобусом в регионе за текущую неделю.