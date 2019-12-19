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19.12.2019 19:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль "Адвент" завершится "Рождественской ораторией" Баха

Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8043)
"Рождественская оратория" Иоганна Себастьяна Баха в рамках VI Международного фестиваля "Адвент", Москва, Кафедральный собор святых Петра и Павла, 4-5 января
"Слово" Владимира Юровского в этой музыкальной дискуссии станет одним их самых интересных. Фото: Предоставлено организаторами концерта "Слово" Владимира Юровского в этой музыкальной дискуссии станет одним их самых интересных. Фото: Предоставлено организаторами концерта
"Слово" Владимира Юровского в этой музыкальной дискуссии станет одним их самых интересных. Фото: Предоставлено организаторами концерта

В европейской христианской традиции Адвент - особое время перед Рождеством, предполагающее радостное ожидание светлого праздника. Грандиозным финалом фестиваля станет исполнение именно "Рождественской оратории" Баха. В Кафедральном соборе впервые выступит один из самых прославленных отечественных коллективов - Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением своего художественного руководителя Владимира Юровского. Дебют коллектива на такой сакральной площадке состоится в содружестве с вокальным ансамблем Intrada Екатерины Антоненко и интернациональным квартетом солистов - выступят наша соотечественница Юлия Лежнева, немецкая меццо-сопрано Верена Уземан, исландский тенор Бенедикт Кристьянссон и солист "Геликон-оперы" бас Станислав Швец.

В конце декабря в столице пройдет рождественский фестиваль Италии

"Рождественскую ораторию" (Weihnachts-Oratorium) - одно самых масштабных своих произведений - Бах создал в 1734 году на музыкальном материале своих предшествующих сочинений, что было общепринятой музыкальной практикой в эпоху ренессанса и барокко. И Бах неоднократно использовал музыку своих светских произведений при создании вокально-духовных сочинений, осуществляя их перетекстовку, но никогда не наоборот. Таким образом светский опус становился своего рода "черновиком" для разговора с Богом.

План оригинальной по жанру "Рождественской оратории" возник у Баха в Лейпциге, где он, начиная с 1723 года, работал кантором церкви Святого Фомы. Но хотел получить должность саксонско-польского придворного композитора при дворе Фридриха Августа II и создал несколько опусов во славу королевского дома: такие светские кантаты, как "Геркулес на распутье", "Гремите, литавры, звучите, трубы" и "Славь своё счастье, благословенная Саксония", которые и послужили музыкальным источником многих номеров "Рождественской оратории", сюжет которой заимствован из Евангелия от Луки и от Матфея.

Фото: YouTube
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Оратория - это цикл из шести духовных (церковных) кантат, предназначенных по авторскому замыслу для исполнения по одной на рождественских службах с 25 декабря по 6 января. Но теперешняя жизнь, требующая ускорения во всем, фестивальное исполнение спрессовала в два дня - по три части за вечер.

Праздничная "Рождественская оратория" постоянно становится не только популярным новогодним концертом, но и заочным состязанием выдающихся дирижеров современности в верности интерпретации баховской музыки. Все - от темпов и акцентуации до размеров хора и оркестра - становилось полем для разнообразных научно-исполнительских экспериментов. И "слово" Владимира Юровского в этой изысканной дискуссии обещает стать одним из самых интересных, шанс услышать которое нельзя пропустить, тем более в дни каникул.

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