Сильный ветер повалил остановки в Твери и обесточил еще два города

На восстановлении электроснабжения трех районов и двух муниципалитетов Тверской области заняты 211 аварийных бригад, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ночь на 19 декабря шквалистый ветер вызвал перебои в электроснабжении Калининского, Ржевского и Торопецкого районов, Вышнего Волочка и Осташкова. Порывы до 25 метров в секунду валили деревья на ЛЭП, вызывали обрывы и схлестывание проводов. Восстановительные работы начались еще ночью и будут вестись круглосуточно до полного восстановления подачи энергии. Информацию об их ходе можно получить на бесплатной горячей линии "Россетей" по телефону 8-800-50-50-115.

В Твери ветер не вызвал серьезных аварий в энергохозяйстве, локальные отключения оперативно устранялись, сообщили в администрации города. Больше пострадали дорожные знаки и остановочные павильоны - их повалило.

- Сейчас сотрудники департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта производят мониторинг повреждений, они будут устранены в кратчайшие сроки силами муниципальных предприятий, - рассказали в пресс-службе мэрии.

По данным МЧС, помимо Тверской области, от прошедшего по северу страны циклона пострадали Новгородская, Ленинградская и Псковская области.