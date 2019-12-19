СК РФ возбудил уголовное дело по стрельбе на Лубянке

Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом РФ по факту стрельбы на Лубянке, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", - уточнила она. - Проводятся все необходимые следственные действия".

Напомним, что инцидент произошел вечером 19 декабря неподалеку от здания ФСБ РФ. Один сотрудник ФСО погиб в перестрелке, еще двое ранены. Министерство здравоохранения официально подтверждает "крайне тяжелые ранения" двух сотрудников ФСБ.

Сам нападавший, по данным правоохранителей, ликвидирован. Движение в ближайших кварталах перекрыто, из окрестных кафе и досуговых заведений эвакуированы люди.