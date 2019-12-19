В Костроме обнаружили крупную партию поддельной красной икры

Проверяющие в Костроме обнаружили более полутонны поддельной красной икры. Контрафактную продукцию продавали под видом местного бренда.

Накануне новогодних праздников в розничной сети в Костроме появилась контрафактная красная икра. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, во время мониторинга ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС "Меркурий" эксперты обнаружили, что через магазины индивидуального предпринимателя в Костроме идет реализация фальсифицированной красной икры.

- Поддельную икру обнаружили в магазине на улице Стопани в Костроме. По документам, предпринимательница, занимающаяся розничной торговлей, получила 330 килограммов фасованной черной икры осетровых рыб производства ОАО "Волгореченскрыбхоз" Костромской области и 530 килограммов красной икры лососевых рыб производителей Сахалинской области и Камчатского края. В своих магазинах предприниматель на прилавки выставляла черную и красную икру под одной маркой, а именно - ОАО "Волгореченскрыбхоз". Но данным предприятием производство красной икры не ведется. Таким образом, предпринимательница продавала красную икру неизвестного происхождения, - сообщили в Россельхознадзоре.

Информацию о поддельной икре проверяющие направили в правоохранительные органы. Им предстоит выяснить, кто и в каких условиях проводил фасовку фальсификата под видом местного бренда.

По результатам проверки торговцев контрафактом могут привлечь к административной ответственности за нарушение технических регламентов и торговлю без ветеринарных сопроводительных документов. Если же выяснится, что икра опасна для здоровья людей, и после ее употребления кто-то отравится, нарушителям грозит уголовное преследование.

Ранее Костромская область вошла в тройку наиболее проблемных регионов ЦФО по количеству фальсифицированного бензина.