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19.12.2019 16:00
Рубрика: Видео

Видео: в Подмосковье на ходу взорвалась машина такси

Текст: Вадим Давыденко

В буквальном смысле слова едва не сгорел на работе таксист в подмосковном Егорьевске. Его Renault Logan полыхнул огнем на полном ходу, и водитель с трудом успел покинуть салон.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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По данным ГИБДД, возгорание произошло днем к Корниловском переулке и в причинах его еще предстоит разбираться пожарным дознавателям. По предварительным данным, произошел хлопок газа в баллоне и пламя за пару секунд охватило всю машину.

На счастье водителя, дорога была относительно свободной и это позволило быстро остановить автомобиль и покинуть пылающий салон. Тем не менее, у пострадавшего отмечены сильные ожоги.

Второй фактор, уменьшивший тяжесть последствий случившегося - то, что в салоне не было никого, кроме шофера.

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