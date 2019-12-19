Видео: в Подмосковье на ходу взорвалась машина такси

В буквальном смысле слова едва не сгорел на работе таксист в подмосковном Егорьевске. Его Renault Logan полыхнул огнем на полном ходу, и водитель с трудом успел покинуть салон.

По данным ГИБДД, возгорание произошло днем к Корниловском переулке и в причинах его еще предстоит разбираться пожарным дознавателям. По предварительным данным, произошел хлопок газа в баллоне и пламя за пару секунд охватило всю машину.

На счастье водителя, дорога была относительно свободной и это позволило быстро остановить автомобиль и покинуть пылающий салон. Тем не менее, у пострадавшего отмечены сильные ожоги.

Второй фактор, уменьшивший тяжесть последствий случившегося - то, что в салоне не было никого, кроме шофера.