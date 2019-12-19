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19.12.2019 13:00
Рубрика: Видео

Видео: в России создали свой пикап Tesla Cybertruck

Текст: Вадим Давыденко

Отечественная блогосфера с утра 19 декабря взбудоражена до предела и фонтанирует конспирологическими версиями. В подмосковных Химках среди бела дня замечен ни много ни мало, а Tesla Cybertruck, футуристический пикап, чье серийное производство начнется лишь в 2021-м году, а продажи в России - и того позже.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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"Как? Откуда? Почем купил? Каков автомобиль в обслуживании?" - вопросов к владельцу машины больше, чем ответов, но кто этот счастливчик - пока неясно. Известен лишь регион - 40-й, то есть Калужская область. Сколько во всем мире моделей-прототипов Cybertruck, знает разве что сам Илон Маск, но вероятность нахождения одного из них в Подмосковье или Калуге ученые даже не рассматривали.

Впрочем, после внимательного изучения видео российские тесловеды заметили, что подмосковная Tesla чуть меньше той модели, что в ноябре была представлена владельцем компании. Кроме того отмечены различия в дизайне передней части кузова и полное отсутствие водительской двери.

Так или иначе Маску стоит форсировать выпуск долгожданного пикапа, пока калужские кулибины не наладили выпуск альтернативной модели - миниатюрнее, проходимее и, похоже, дешевле.

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#видео #авто #Tesla