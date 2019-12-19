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19.12.2019 06:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Биробиджане погибла воспитательница "заминированного" детского сада

Текст: Дина Непомнящая

Утром 19 декабря в 12 дошкольных учреждений Биробиджана поступили сообщения о минировании зданий. Во время эвакуации из детского сада №24 погибла одна из воспитательниц.

Как сообщила "РГ" советник мэра Биробиджана Дарья Ващенко, 73-летняя женщина успела отвести детей в расположенный неподалеку Приамурский государственный университет. Там из-за пережитого волнения ей стало плохо. На место вызвали "скорую", но помочь пожилому человеку медики не успели. Она скончалась до их прибытия. Причину смерти женщины сейчас выясняют специалисты.

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С родными погибшей уже встретился врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

- Он заверил, что будет оказана помощь в организации похорон, - рассказал замначальника управления по внутренней политике Игорь Завражин.

В других садиках эвакуации прошли без трагических последствий. Малышей увели в ближайшие административные здания, чтобы они не мерзли на улице. К саду №5 специально подогнали автобус МУП "Транспортная компания", в котором дети и сотрудники учреждения могут дождаться окончания проверки.

- Осмотрели три здания. Взрывчатки там не нашли. Эти детские сады вернулись к работе, - отметила Дарья Ващенко.

Ростислав Гольдштейн взял ситуацию под личный контроль.

Волна сообщений о минировании прошла в четверг также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, было эвакуировано более 40 детских садов. На прошлой неделе подобные "анонимки" отправляли в школы и вузы Хабаровска, Владивостока, Комсомольска, Благовещенска и Биробиджана.

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