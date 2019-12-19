В детсадах Владивостока не нашли взрывчатых веществ

Во Владивостоке после сообщений о "минировании" проверены дошкольные учреждения и нигде опасных предметов не найдено, сообщает РИА Новости.

Отбой был дан в 13.25 (06.25 мск), рассказал агентству представитель администрации города. Но все-таки людей из нескольких детских садов пришлось эвакуировать после поступивших на электронную почту сообщений с угрозами взрыва.

Сообщения о "минировании" поступили сегодня и в десять садиков Уссурийска. Шесть из них уже проверили, в четырех работают специалисты.

Напомним, что волна сообщений о заложенных бомбах прошла по детским садам Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана и Благовещенска.